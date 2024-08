La responsable des affaires intérieures de l'Union européenne a averti jeudi la Hongrie que sa décision d'assouplir les restrictions en matière de visas pour les Russes et les Biélorusses constituait une menace potentielle pour la sécurité et a déclaré qu'elle prendrait des mesures si ses préoccupations n'étaient pas prises en compte.

Le mois dernier, la Hongrie a étendu son programme d'immigration "carte nationale" aux Russes et aux Biélorusses, entre autres. Les détenteurs d'une telle carte sont autorisés à travailler en Hongrie sans autorisation de sécurité et peuvent faire venir leur famille dans le pays.

Cette mesure a suscité l'inquiétude des fonctionnaires européens, qui ont déclaré que la Russie et son allié, le Belarus, pourraient exploiter ce programme pour envoyer des saboteurs et des espions dans l'espace Schengen sans frontières de l'UE, alors même que l'Union tente d'isoler Moscou en raison de la guerre en Ukraine.

"La Russie est une menace pour la sécurité. Nous avons besoin de plus, et non de moins de vigilance", a déclaré la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, dans un message posté sur X jeudi soir.

"Aujourd'hui, dans une lettre, je demande au gouvernement hongrois de s'expliquer. Si leur système d'accès facile constitue un risque, nous agirons."

L'incident reflète les tensions plus générales entre les dirigeants de l'UE et le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orban au sujet de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

M. Orban entretient des liens étroits avec Moscou et s'est rendu le mois dernier chez le président russe Vladimir Poutine dans le cadre d'une "mission de paix", entreprise sans le soutien de l'Union européenne, quelques jours après avoir pris la présidence tournante de l'Union européenne.

Dans sa lettre, Mme Johansson demande à la Hongrie de répondre aux questions concernant le régime des visas d'ici le 19 août, "compte tenu de la menace potentielle que ces mesures unilatérales font peser sur l'espace Schengen".

Elle a ajouté qu'elle tirerait les "conséquences appropriées" si cette mesure enfreignait la législation européenne ou mettait en péril le fonctionnement de l'espace Schengen.

Mme Johansson n'a pas précisé les mesures qu'elle pourrait prendre. Toutefois, la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, peut engager une action en justice contre un État membre si elle estime que le droit communautaire a été enfreint.

Le ministre hongrois des affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré mardi que les citoyens russes et bélarussiens avaient toujours besoin d'un visa pour entrer en Hongrie, et donc dans l'espace Schengen.

Il a ajouté que les permis de séjour des citoyens russes et biélorusses devront être autorisés par les autorités compétentes.