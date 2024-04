KYIV, 9 avril (Reuters) - Les systèmes de défense anti-aérien ukrainiens ont neutralisé 20 drones lancés par la Russie sur sept régions différentes à travers le pays au cours de la nuit, a déclaré mardi le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Olechtchouk.

Les drones ont été détruits au-dessus des régions du sud de l'Ukraine de Mykolaïv, Odessa et Kherson, des régions centrales de Dnipropetrovsk, Poltava et Vinnytsia, et de Lviv à l'ouest du pays, a indiqué Mykola Olechtchouk sur l'application de messagerie Telegram.

Les forces russes ont lancé des attaques de drones Shahed en plusieurs vagues, ciblant des infrastructures critiques et des centrales électriques, selon des responsables militaires et régionaux ukrainiens.

Le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytsky, a affirmé que des débris de drones avaient endommagé une infrastructure critique dans l'ouest du pays, provoquant un incendie.

Dans la région d'Odessa, des lignes électriques ont été détruites par des débris, a déclaré le gouverneur Oleh Kiper sur l'application Telegram.

Le ministère ukrainien de l'Énergie a souligné que des équipements d'une infrastructure électriques avaient également été endommagés dans la région centrale de Poltava.

La Russie a intensifié ses attaques sur le secteur énergétique ukrainien au cours des dernières semaines, ciblant des installations et d'autres infrastructures clés.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé quatre missiles à partir de systèmes de missiles sol-air S-300, mais sans donner plus de détail sur ce qu'il était advenu de ces missiles.

(Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, avec Olena Harmash à Kiyv ; version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)