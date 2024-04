L'armée ukrainienne a déclaré vendredi qu'elle se trouvait dans une situation "très difficile" sur le champ de bataille près de la ville orientale de Chasiv Yar, mais a démenti les informations russes selon lesquelles les troupes de Moscou avaient atteint les faubourgs de la ville.

Les forces russes progressent dans l'est du pays après s'être emparées en février d'Avdiivka, bastion de longue date de l'Ukraine dans l'est du pays. L'Ukraine tente de se retrancher, mais elle est confrontée à une pénurie de munitions d'artillerie, l'aide américaine étant bloquée au Congrès depuis des mois.

Une prise rapide de Chasiv Yar, une ville de 12 200 habitants située à l'ouest de la ville de Bakhmut, occupée par les Russes et en ruines, marquerait un sombre revers pour Kiev et indiquerait que les Russes sont de plus en plus actifs sur le champ de bataille.

L'agence de presse russe RIA a cité un officiel affirmant que les troupes russes étaient entrées dans les faubourgs de la ville, que Moscou considère comme un important point d'appui pour les troupes de Kiev, qui est également lourdement fortifié.

Andriy Zadubinnyi, porte-parole du commandement oriental de l'Ukraine, a déclaré que cette information était fausse.

"La situation là-bas est très difficile, les combats se poursuivent, mais ils (les troupes russes) ne sont pas là", a-t-il déclaré par téléphone. "Ne croyez pas les rapports russes.

Jeudi, Serhii Chaus, le maire, a décrit la situation à Chasiv Yar comme étant la plus difficile depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle il y a plus de deux ans, dans des commentaires diffusés par la chaîne de télévision ukrainienne Espreso.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la Russie prévoyait peut-être de lancer une nouvelle offensive contre l'Ukraine à la fin du mois de mai ou pendant l'été, mais que Kiev avait son propre plan de bataille.

Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses frappes aériennes à longue portée sur les infrastructures énergétiques, provoquant des pannes à grande échelle dans certaines régions du pays.

Après avoir pris la ville ukrainienne d'Avdiivka en février, les forces russes ont tenté d'avancer lentement, profitant des retards de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine.