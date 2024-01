Une pelleteuse crache des fumées alors qu'elle déblaie la terre et les gravats entre les gares ferroviaires et routières de la ville ukrainienne de Trostianets pour faire place à un nouveau centre de transport.

Gravement endommagée lors des combats avec les forces russes il y a près de deux ans, Trostianets est l'une des six localités reconstruites avec des fonds publics dans le cadre d'un programme pilote visant à développer les compétences et l'expérience nécessaires à une campagne de reconstruction beaucoup plus vaste à l'avenir.

Le maire, Yuriy Bova, a déclaré que le temps pressait pour redonner vie aux villes, sous peine de voir s'exiler définitivement en Europe des millions d'Ukrainiens qui pourraient aider à redresser le pays.

"Nous nous battons pour chaque personne qui devrait revenir, pour chaque enfant qui doit revenir et construire son avenir ici", a-t-il déclaré à Reuters dans cette ville située à 30 km à peine de la Russie.

"Se promener et voir cela tous les jours, cela traumatise moralement une personne", a déclaré M. Bova à propos de la ville en ruines du nord-est du pays. "Nous devons tout restaurer, à commencer par les cafés, les bibliothèques, les usines, les écoles et les hôpitaux.

Les responsables de Kiev ont également souligné l'urgence de la reconstruction de l'Ukraine, un effort qui nécessitera des centaines de milliards de dollars et qui ne se limitera pas à des réparations rapides sur des sites critiques tels que les hôpitaux, les centrales électriques et les chemins de fer.

La guerre, cependant, ne montre aucun signe d'apaisement. À court d'argent, l'Ukraine se défend contre de nouvelles attaques russes après que sa propre contre-offensive n'a pas permis d'obtenir des gains significatifs. Moscou a également repris sa campagne de frappes aériennes massives sur des centres de population situés bien au-delà de la ligne de front.

Pour Pavlo Kuzmenko, maire d'Okhtyrka, une ville située à seulement 20 km de Trostianets et qui porte également les cicatrices des bombardements russes au début de la guerre, ressusciter les places de la ville est un luxe que l'Ukraine ne peut pas se permettre en ce moment.

À Okhtyrka, les autorités ont mis du temps à déblayer les décombres du boulevard principal où se trouvait autrefois l'hôtel de ville et n'ont pas encore réparé le grand magasin éventré de l'autre côté de la rue. La plupart des écoles ont toutefois été réparées, avec de nouvelles fenêtres, de nouvelles toitures ou de nouveaux abris anti-bombes, en grande partie grâce à des donateurs internationaux.

M. Kuzmenko, qui a publiquement critiqué les plans pour Trostianets l'année dernière et déploré le manque de ressources, a déclaré que l'accent devrait être mis sur la réparation des maisons et des infrastructures essentielles uniquement. Tous les autres fonds disponibles devraient aller à l'armée.

"Il y a beaucoup à reconstruire", a déclaré M. Kuzmenko à Reuters. "Les places, et toutes leurs décorations, peuvent être reconstruites après la guerre.

Debout près des vestiges de l'hôtel de ville, Antonina Dmytrychenko, 65 ans, résidente d'Okhtyrka, s'est dite d'accord avec son maire : "Il faut d'abord la victoire, puis la reconstruction".

Les différents points de vue exprimés dans les villes voisines sont le reflet d'un débat plus large sur les dépenses de guerre qui se déroule dans toute l'Ukraine. De manière plus visible, un mouvement de protestation populaire grandissant exige que les projets discrétionnaires, tels que l'embellissement des rues et des espaces publics, soient mis de côté au profit de l'armée.

LES ÉCONOMIES GAGNENT LES GUERRES

Signe de cette tension, les autorités de la région d'Odessa ont annulé plus de 9 millions de dollars d'appels d'offres au cours des trois derniers mois de l'année 2023, estimant que des dépenses telles que la réparation de routes, la rénovation d'un stade et l'achat de logiciels étaient "inacceptables" en temps de guerre.

Selon Orysia Lutsevych, du groupe de réflexion Chatham House à Londres, ces différends soulignent la nécessité d'une stratégie gouvernementale clairement communiquée sur ce que devrait être la reprise et, plus généralement, une économie adaptée à la guerre.

Selon elle, les autorités doivent d'urgence libérer le potentiel économique de l'Ukraine en rétablissant les opportunités de croissance génératrices de revenus qui peuvent aider à vaincre la Russie, ce qui implique de faire revenir les gens et d'empêcher que d'autres quittent le pays pour de bon.

"Les militaires gagnent des batailles, mais les économies gagnent des guerres. Cela fait partie de la même équation", a-t-elle déclaré.

Il pourrait être judicieux, par exemple, de construire davantage d'écoles dans la ville occidentale de Lviv, comparativement plus sûre, pour les nombreux Ukrainiens qui y ont été déplacés par les combats, afin qu'ils restent et contribuent à l'économie de guerre, a expliqué Mme Lutsevych.

"Voilà ce qu'est la reconstruction : il ne s'agit peut-être pas d'aires de jeux fantaisistes, ni de nouveaux zoos", a-t-elle déclaré. "Mais il doit s'agir d'une catégorie de projets qui s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à permettre à l'Ukraine de soutenir cette guerre.

L'un des responsables de la reconstruction de l'Ukraine, Mustafa Nayyem, a reconnu que la remise en état de villes lourdement endommagées telles que Trostianets nécessiterait des efforts administratifs considérables.

"L'État n'a jamais procédé à une reconstruction complète des localités auparavant", a déclaré M. Nayyem, directeur de l'Agence ukrainienne pour la restauration et le développement des infrastructures, à l'agence Reuters. "Nous n'avons pas ce genre d'expérience.

C'est pourquoi Kiev a choisi six projets, chacun présentant des défis différents, qui seront financés par un fonds d'État composé principalement d'actifs russes saisis. L'objectif est de transformer complètement ces lieux en quelque chose de mieux, a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal lorsqu'il a dévoilé le programme en avril.

Dans un cas, un village est entièrement reconstruit, un autre fait l'objet de réparations massives des logements, tandis qu'à Trostianets, où se trouve une usine de chocolat de Mondelez, l'accent est mis sur plusieurs projets clés, en partie pour aider à restaurer la vie économique.

Les compétences requises vont du travail souvent minutieux consistant à établir la propriété légale de biens remontant à plusieurs générations à la replanification d'immeubles entiers ou à la mise en place de nouveaux réseaux d'énergie.

NE PAS RENOUVELER LES BIBLIOTHÈQUES

Jusqu'à présent, plus de 1,6 milliard de dollars ont été affectés à la reconstruction par le fonds, a déclaré le Premier ministre Shmyhal en octobre. Les projets pilotes ont reçu environ 86 millions de dollars l'année dernière, bien que le budget pour 2024 n'ait pas encore été fixé, a déclaré un porte-parole de l'agence de reconstruction.

Au total, la Banque mondiale a estimé que la reconstruction de l'Ukraine coûtera plus de 400 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, et les bailleurs de fonds occidentaux ont indiqué qu'ils étaient prêts à fournir la majeure partie du financement.

Mais la guerre en cours a rendu difficile la planification à long terme, a déclaré M. Nayyem, citant la destruction du barrage de Kakhovka en juin. Cette catastrophe a contraint son agence à se précipiter pour construire en quelques mois une ligne d'approvisionnement en eau essentielle dans le sud-est de l'Ukraine, ce qui lui a fait perdre du temps et des ressources.

Ce que les fonctionnaires peuvent planifier, a déclaré M. Nayyem, c'est "l'infrastructure de la reconstruction", c'est-à-dire le renforcement des normes et des procédures, la constitution d'équipes et l'entretien des relations avec les partenaires internationaux.

"Ce sont des choses que nous développons au maximum en préparation du moment où nous pourrons nous permettre de planifier plus ou moins en détail", a-t-il déclaré. "Et ce n'est pas nécessairement après notre victoire.

M. Nayyem a défendu les projets pilotes contre des critiques telles que M. Kuzmenko, affirmant que personne ne reconstruisait quoi que ce soit d'inutile, seulement des maisons et les services dont les gens ont besoin pour vivre.

Il a ajouté que les routes stratégiques facilitant les mouvements militaires ou le commerce à travers l'Ukraine, ainsi que les bâtiments administratifs, devraient également être des priorités.

"Nous ne rénovons pas les bibliothèques ou les musées", a-t-il déclaré.

À Trostianets, il est prévu de restaurer deux immeubles d'habitation, trois établissements médicaux, la gare, la place, un autre bâtiment situé à proximité et une route principale traversant la ville.

L'argent des donateurs internationaux a déjà permis de reconstruire une nouvelle aile de l'hôpital principal de la ville.

"Nous pensons que notre ville va encore s'améliorer, au détriment de nos ennemis", a déclaré Natalia Androsova, 60 ans, l'une des nombreuses personnes de Trostianets qui ont félicité le maire Bova pour son leadership et pour avoir attiré des fonds de l'État.

Les cinq autres projets pilotes se situent à Borodianka et Moshchun, près de la capitale Kiev, à Yahidne, dans le nord, à Tsyrkuny, dans l'est, et à Posad-Pokrovske, dans le sud.

Malgré les dégâts subis par Okhtyrka, qui a résisté à l'assaut russe malgré trois semaines de bombardements intenses, la ville est pleine de vie : les familles traversent un parc et célèbrent les grandes occasions dans l'un des nombreux restaurants populaires.

Mais certains aspirent à un sentiment de normalité au-delà des besoins critiques ou immédiats. Yaroslav Bybyk, 19 ans, a déclaré qu'il souhaitait que les autorités fassent davantage pour relancer la scène culturelle et la scène des jeunes qui fleurissaient dans la ville avant la guerre.

"Je ne suis pas beaucoup sorti ces derniers mois", a-t-il déclaré. "Je n'en vois pas l'intérêt.