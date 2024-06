KYIV, 9 juin (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont pour la première fois touché un avion de combat russe Soukhoï Su-57 de dernière génération, a déclaré dimanche l'agence de renseignement de défense GUR, en diffusant des images satellite qui, selon elle, confirment la frappe.

Dans un message publié sur Telegram, le GUR n'a pas précisé comment le Su-57 avait été touché ni par quelle unité de l'armée ukrainienne.

Un blogueur militaire russe populaire et partisan de la guerre, qui se fait appeler Fighterbomber et se concentre sur l'aviation, a déclaré que le rapport de la frappe sur le Su-57 était correct et qu'il avait été touché par un drone. (Max Hunder; version française Nicolas Delame)