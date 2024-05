Quelques semaines après avoir bénéficié d'un programme d'aide américain de 60 milliards de dollars, l'Ukraine mène une nouvelle bataille difficile à sa frontière, repoussant un bombardement russe intensif dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, dans un assaut qui mettra à rude épreuve les ressources humaines de Kiev.

Les forces russes ont franchi la frontière de la région de Kharkiv vendredi, menaçant d'ouvrir un nouveau front dans la guerre de 27 mois qui se déroule depuis longtemps dans le sud et l'est, et l'armée russe affirme avoir pris le contrôle d'au moins neuf villages. Kiev a déclaré qu'elle repoussait les attaques et luttait pour le contrôle des localités.

Le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksander Syrskyi, a déclaré dimanche que ses forces faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour tenir la ligne.

"Les unités des forces de défense mènent des batailles défensives acharnées, les tentatives des envahisseurs russes de percer nos défenses ont été stoppées", a écrit M. Syrskyi sur l'application Telegram.

"La situation est difficile, mais les forces de défense de l'Ukraine font tout ce qui est en leur pouvoir pour tenir les lignes et les positions défensives (et) infliger des dommages à l'ennemi", a-t-il ajouté.

L'Ukraine est actuellement sur la défensive après des mois de ralentissement des livraisons de munitions américaines. Les forces russes disposent d'un avantage considérable en termes d'effectifs et de munitions.

Le porte-parole militaire Nazar Voloshyn a déclaré à la télévision ukrainienne que les principaux axes de l'attaque russe visaient les villes de Vovchansk et Lyptsi. Lyptsi se trouve à 20 km de la périphérie de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

Des soldats revenant d'une mission de combat ont déclaré à Reuters que les combats avaient atteint la périphérie de Vovchansk.

"Ils (les Russes) nous poussaient plus fort. Leur char est arrivé et l'assaut russe a commencé. Nos hommes ont été encerclés. Nous les avons aidés", a déclaré un soldat portant l'indicatif Horets.

Selon lui, les batailles se déroulaient "à la périphérie de la ville. Pas à l'intérieur de la ville. La ville est à nous. Ils mordent à la périphérie, mais nous mordons à notre tour. Et nous mordrons pour chaque mètre".

En 2022, peu après le début de leur invasion à grande échelle, les forces russes ont atteint les banlieues de la ville de Kharkiv avant d'être repoussées à la frontière.

Le porte-parole Voloshyn a déclaré que la Russie menait une campagne d'information pour semer la panique parallèlement à son assaut militaire.

"La population doit rester calme... les forces de défense tiennent (les lignes), la situation est sous contrôle", a déclaré le porte-parole.

ARMES RETARDÉES

Kiev affirme que les mois de retard pris par le Congrès américain avant le vote du programme d'aide massif le mois dernier lui ont coûté sur le champ de bataille. Elle espère maintenant que des quantités importantes de l'aide nouvellement approuvée arriveront rapidement pour soutenir l'effort de défense.

Dans une interview publiée vendredi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le général Oleskander Pavliuk, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la guerre, qui dure depuis 26 mois, entre dans une phase critique au cours des deux prochains mois, Moscou essayant d'exploiter les retards dans la fourniture d'armes à Kiev.

De l'autre côté de la frontière, dans la région de Belgorod, une section entière d'un immeuble d'habitation russe s'est effondrée, tuant plusieurs personnes, après avoir été frappée par un missile de l'ère soviétique lancé par l'Ukraine et abattu par la Russie, ont déclaré des responsables russes dimanche.

Kiev n'a fait aucun commentaire, mais ses forces ont récemment intensifié leurs attaques sur Belgorod dans le cadre de ce qu'elle considère comme une campagne visant à libérer l'ensemble de son territoire du contrôle russe.

En réponse aux attaques ukrainiennes sur Belgorod, le président Vladimir Poutine a suggéré en mars que Moscou pourrait essayer d'établir une zone tampon à l'intérieur du territoire ukrainien.