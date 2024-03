L'ambassade de Russie à Washington est en "contact étroit" avec le département d'État américain à l'approche de l'élection présidentielle en Russie cette semaine, afin de garantir la sécurité de la mission diplomatique, a déclaré lundi l'ambassadeur Anatoly Antonov.

Le président Vladimir Poutine, qui a lancé une invasion massive de l'Ukraine il y a deux ans, devrait remporter un nouveau mandat de six ans lors du scrutin qui se tiendra du 15 au 17 mars. Cela lui permettrait de dépasser Josef Staline et de devenir le plus ancien dirigeant de la Russie depuis plus de 200 ans.

"Dans un contexte de provocations constantes, l'ambassade travaille calmement. Nous traitons les questions liées à l'organisation des prochaines élections de manière professionnelle", a déclaré M. Antonov sur la messagerie Telegram de l'ambassade. "Nous sommes en contact étroit avec les services secrets du département d'État. Nous nous attendons à ce que les Américains remplissent leurs obligations pour assurer la sécurité de la mission diplomatique".

M. Antonov n'a pas précisé à quelles provocations il faisait référence, se contentant de dire que le "degré de rhétorique russophobe" de l'administration du président Joe Biden "est hors norme".

La semaine dernière, la Russie a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Moscou pour l'avertir qu'elle expulserait les diplomates américains qu'elle considère comme s'ingérant dans ses affaires intérieures par des "actions subversives et la diffusion d'informations" liées à l'élection.

Fin février, M. Biden a qualifié M. Poutine de "SOB fou" et, lors de son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière, le président américain a déclaré, dans des remarques adressées à M. Poutine, qu'il "ne s'inclinerait pas".