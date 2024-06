Le plus haut général américain effectue un rare voyage en Afrique pour discuter des moyens de préserver une partie de la présence américaine en Afrique de l'Ouest après que le Niger a décidé d'expulser l'armée américaine en faveur d'un partenariat avec la Russie, ce qui constitue un revers majeur pour Washington.

Le général C.Q. Brown, président de l'état-major interarmées de l'armée de l'air, a déclaré aux journalistes, avant d'atterrir au Botswana lundi pour une réunion des chefs d'état-major africains, qu'il allait s'entretenir avec plusieurs partenaires dans la région.

"Je vois des opportunités. Et il y a des pays avec lesquels nous travaillons déjà en Afrique de l'Ouest", a déclaré M. Brown aux journalistes qui l'accompagnaient.

Le développement de ces relations pourrait "nous donner l'occasion de déployer dans d'autres endroits certaines des capacités dont nous disposons au Niger", a-t-il ajouté.

M. Brown a refusé de préciser quels pays étaient envisagés. Mais un fonctionnaire américain a déclaré à Reuters que l'administration du président Joe Biden avait eu des conversations initiales avec des pays tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Néanmoins, l'armée américaine ne devrait pas être en mesure de reproduire de sitôt son empreinte antiterroriste musclée au Niger. En particulier, son éjection signifie la perte de la base aérienne 201, que les États-Unis ont construite près d'Agadez, dans le centre du Niger, pour un coût de plus de 100 millions de dollars.

Jusqu'au coup d'État militaire de l'année dernière, la base était un élément clé de la lutte commune des États-Unis et du Niger contre les insurgés qui ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé des millions d'autres.

Un second responsable américain, s'exprimant également sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à une autre grande base américaine ou à un transfert complet des troupes américaines du Niger vers un autre pays.

"Nous ne nous attendons pas à l'annonce d'une grande construction militaire ou à l'apparition d'une nouvelle base importante où que ce soit", a déclaré le second responsable.

BOULEVERSEMENTS POLITIQUES

L'évolution du paysage politique en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pose un dilemme aux États-Unis. La région a connu huit coups d'État en quatre ans, notamment au Niger et dans les pays voisins que sont le Burkina Faso et le Mali.

Les juntes qui dirigent actuellement la plupart de ces pays sont moins disposées à collaborer avec les pays occidentaux, y compris les États-Unis, dont l'armée n'a pas le droit de soutenir les gouvernements qui ont pris le pouvoir par un coup d'État. Elles se tournent de plus en plus vers la Russie, qui n'est pas soumise à de telles contraintes.

"Les États-Unis avaient des partenaires solides dans la région", a déclaré Catherine Nzuki, du Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

Maintenant que les États-Unis ont été évincés du Niger, la question politique que se posent le Département d'État et le Département de la défense est la suivante : "Sommes-nous en train de perdre nos alliés dans la région ? Sommes-nous en train de perdre des alliés dans la région ? Les choses changent-elles trop rapidement pour que nous puissions les suivre ?

Le second responsable américain a reconnu que l'armée américaine prenait la mesure de ces changements rapides.

"Nous sommes en train de faire une introspection et de réfléchir à ce que devraient être nos objectifs modifiés", a déclaré le responsable.

On ne sait pas encore dans quelle mesure les objectifs modifiés de l'Amérique lui permettront de faire face à la menace des groupes islamistes qui se développent dans la région aride et appauvrie du Sahel.

"La menace terroriste est alarmante", a déclaré le second responsable.

Jusqu'à présent, le retrait des États-Unis du Niger se déroule comme prévu, avant la date limite du 15 septembre, selon les responsables américains. Il ne reste qu'environ 600 soldats sur la base aérienne 101, située à côté de l'aéroport international Diori Hamani, dans la capitale Niamey.

Alors que les États-Unis se retirent, la Russie a déployé un certain nombre de forces militaires sur la même base, où elles mènent des activités de formation. Les autorités américaines affirment que les troupes américaines et russes n'ont aucun contact entre elles.

M. Brown a exprimé l'espoir que, même après le retrait des États-Unis, il serait possible de maintenir une relation de sécurité avec le Niger, compte tenu de l'investissement de longue date dans les liens militaires.

"Nous avons une ambassade là-bas, donc nous avons encore des relations. Je ne sais donc pas si la porte est complètement fermée", a déclaré M. Brown. "Si, à l'avenir, l'occasion se présente de reconstruire et de renforcer les relations, nous travaillerons avec le reste du gouvernement des États-Unis pour trouver le meilleur moyen d'y parvenir.