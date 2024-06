La société russe Ingosstrakh a déclaré vendredi qu'elle pourrait contester les sanctions britanniques devant les tribunaux et qu'elle cherchait à obtenir des éclaircissements sur les mesures imposées au principal assureur du pays, annoncées jeudi par le gouvernement britannique.

Ingosstrakh, qui fournit des services aux exportateurs de pétrole russes, notamment une couverture d'assurance pour les navires, a été ajouté à la liste des entités russes désignées par l'OFSI, l'organe du gouvernement britannique chargé de l'application des sanctions.

"Les raisons des sanctions de l'OFSI à l'encontre d'Ingosstrakh ne sont pas claires pour nous, car Ingosstrakh opère en stricte conformité avec toutes les législations applicables et suit toutes les procédures de conformité appropriées", a déclaré la société à Reuters par courrier électronique.

"Nous chercherons à obtenir des éclaircissements en vue de les contester légalement.

Jeudi, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions distinctes à quatre navires de la flotte dite "fantôme" de la Russie, dans le cadre de ce qu'elle a qualifié d'efforts visant à "accroître la pression économique" sur Moscou.

Selon les estimations d'un membre du Groupe des Sept (G7) consultées par Reuters, les sanctions ont privé la Russie d'au moins 100 milliards de dollars de revenus pétroliers, en plus de la confiscation de 280 milliards de dollars d'actifs de la banque centrale.

Les exportateurs de pétrole russes font payer leur pétrole plus cher sur les principaux marchés indiens que jamais depuis le début de la guerre en Ukraine, car un nombre croissant d'expéditeurs et d'intermédiaires participent au commerce, ce qui affaiblit l'impact des sanctions occidentales sur Moscou, a rapporté Reuters vendredi.

"Il est peu probable que la désignation d'Ingosstrakh dissuade les opérateurs de transporter du pétrole russe, car ceux qui utilisent Ingosstrakh pour assurer leurs responsabilités ont déjà décidé d'opérer sans assureur au sein de la juridiction du G7", a déclaré à Reuters Malin Hogberg, directrice du service juridique de l'entreprise auprès de l'assureur maritime occidental Swedish Club.

"L'effet potentiel réside dans le fait de savoir si les autorités indiennes, par exemple, reconsidéreront leur position en acceptant dans leurs ports des navires assurés par un assureur fraîchement sanctionné", a déclaré M. Hogberg, qui est également président du comité des sanctions de l'International Group, une association regroupant les principaux assureurs de navires.

On estime à 850 le nombre de pétroliers formant la flotte fantôme transportant du pétrole en provenance de pays tels que l'Iran et le Venezuela, ainsi que de la Russie, dont les exportations de pétrole font l'objet de multiples restrictions. (Reportage de Vladimir Soldatkin et Jonathan Saul ; Rédaction de Jan Harvey)