L'augmentation des échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie ne doit pas être considérée comme un "phénomène temporaire", car de nouvelles opportunités économiques se présentent, a déclaré vendredi le ministre indien des affaires étrangères.

"Pendant longtemps, nous avons considéré la Russie d'un point de vue politique ou sécuritaire", a déclaré S. Jaishankar lors d'une conférence industrielle.

"Alors que ce pays se tourne vers l'Est, de nouvelles opportunités économiques se présentent... la hausse de nos échanges commerciaux et les nouveaux domaines de coopération ne doivent pas être considérés comme un phénomène temporaire". (Reportage de Shivam Patel à New Delhi ; Rédaction de Christian Schmollinger)