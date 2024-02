Le service russe de covoiturage Delimobil a déclaré mardi avoir levé 4,2 milliards de roubles (46,4 millions de dollars) lors d'une introduction en bourse à la Bourse de Moscou, la première d'une série d'introductions attendues dans le pays en 2024.

Une poignée de petites levées de fonds à la fin de l'année dernière a redonné un peu de vie aux marchés des capitaux de la Russie, qui sont moribonds depuis que les capitaux occidentaux ont afflué après que Moscou a envoyé son armée en Ukraine en février 2022.

L'année dernière, les entreprises russes n'ont levé qu'environ 140 milliards de roubles dans le cadre de neuf introductions en bourse et de quatre offres publiques secondaires (OPS), ce qui met en évidence la faiblesse actuelle des marchés des capitaux.

portée limitée

des cotations publiques, les investisseurs particuliers s'arrachant une grande partie des titres. La Bourse de Moscou espère en compter plus de 20 en 2024.

Delimobil a déclaré que plus de 45 000 investisseurs particuliers avaient participé à l'offre, le volume total d'actions qu'ils ont acquises étant équivalent à celui des investisseurs institutionnels.

Le prix de l'introduction en bourse a été fixé à 265 roubles par action, soit la limite supérieure de la fourchette de prix de Delimobil, ce qui donne à la société une capitalisation boursière estimée à 46,6 milliards de roubles. Le flottant était de 9 %.

Delimobil a déclaré que les fonds levés seraient utilisés pour le développement de l'entreprise et la réduction de la dette.

Fondé en 2015, Delimobil est l'un des plus grands fournisseurs de covoiturage de Russie avec une flotte de plus de 24 000 véhicules et plus de 9 millions d'utilisateurs enregistrés dans 10 villes.

La cotation de Delimobil illustre peut-être le mieux les nouvelles réalités brutales auxquelles sont confrontées les entreprises russes qui s'introduisent en bourse.

En 2021, avant que la Russie ne lance ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, Delimobil avait prévu de lever jusqu'à 240 millions de dollars dans le cadre d'une cotation aux États-Unis. Des sources ont ensuite déclaré à Reuters que l'entreprise espérait lever 350 millions de dollars en s'inscrivant à la Bourse de New York.

Les actions de Delimobil commenceront à être négociées le 7 février sous le symbole DELI.MM. (1 $ = 90,4425 roubles) (Reportage d'Olga Popova ; Rédaction d'Alexander Marrow ; Édition de Jacqueline Wong et Kim Coghill)