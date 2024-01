Naftogaz, la plus grande compagnie pétrolière et gazière d'Ukraine, souhaite conclure de nouveaux accords avec des négociants étrangers afin d'augmenter la quantité de gaz naturel stockée dans des installations souterraines en Ukraine, a déclaré le PDG Oleksiy Chernyshov à l'agence Reuters jeudi.

S'exprimant en marge du Forum économique mondial de Davos, M. Chernyshov a déclaré qu'il était en discussion avec des entreprises énergétiques allemandes, notamment RWE et Uniper, et qu'il prévoyait de se rendre en Allemagne en mars pour présenter son projet à ses clients.

"Nous avons pu attirer des acteurs majeurs en Ukraine même pendant la guerre... Nous nous attendons à ce que des marques allemandes se rassemblent", a déclaré M. Chernyshov.

Selon M. Chernyshov, la principale préoccupation des clients reste la sécurité, à l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Ukraine a déclaré qu'elle était prête à fournir jusqu'à la moitié de sa capacité de stockage de 30 milliards de mètres cubes aux négociants étrangers. Les utilisateurs non résidents disposent déjà d'environ 2,5 milliards de mètres cubes de gaz stockés en Ukraine.

Des négociants ont déclaré à Reuters en 2023 que les négociants en gaz européens avaient commencé à stocker du gaz naturel en Ukraine pour profiter des prix plus bas et de la capacité disponible dans ce pays, sans tenir compte des risques liés à la guerre.

La Russie a lancé une invasion totale de l'Ukraine en février 2022 et les forces de Moscou occupent des pans entiers du territoire ukrainien au sud et à l'est. La fin des combats n'est pas en vue. (Reportage de Victoria Waldersee ; rédaction de Yuliia Dysa ; édition de Chizu Nomiyama)