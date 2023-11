La diminution de la main-d'œuvre en Russie provoque de graves pénuries de main-d'œuvre et menace la croissance économique, a déclaré jeudi le gouverneur de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, alors que Moscou injecte des ressources fiscales et physiques dans l'armée.

L'économie russe

production militaire

alors qu'elle poursuit ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, retire des fonds à d'autres secteurs de l'économie, tandis que les pénuries de main-d'œuvre et le taux de chômage historiquement bas ajoutent à la pression inflationniste par le biais de salaires plus élevés qui ont fait grimper les taux d'intérêt à 15 %.

"Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où l'économie a pratiquement utilisé toutes les ressources disponibles, tant au niveau des travailleurs que des capacités de production", a déclaré Mme Nabiullina aux législateurs de la Douma d'État.

"Le taux de chômage est de 3 % et dans certaines régions, il est encore plus bas. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement plus de travailleurs dans l'économie, et que la situation du personnel est vraiment très grave", a déclaré Mme Nabiullina. "Pour que l'économie russe continue de croître, il est nécessaire d'augmenter la productivité du travail.

Mme Nabiullina s'est également opposée aux demandes des législateurs concernant l'octroi de prêts préférentiels à certaines industries, car les grandes entreprises d'État

lutter

de la flambée des taux d'intérêt.

"Si nous relâchons notre emprise, nous n'obtiendrons aucun résultat", a déclaré Mme Nabiullina. "L'inflation devra encore être réduite, mais à partir d'un niveau plus élevé.

La pression inflationniste a atteint son apogée au troisième trimestre de cette année, a déclaré Mme Nabiullina, mais l'inflation annuelle ne commencera à diminuer qu'au printemps prochain. Les prévisions de la banque centrale suggèrent qu'il sera difficile d'atteindre l'objectif de 4 % d'ici à la fin de l'année 2024.

Mme Nabiullina a déclaré qu'une nouvelle hausse des taux pourrait être nécessaire avant que la banque puisse recommencer à réduire les coûts d'emprunt. La prochaine réunion sur les taux d'intérêt aura lieu le 15 décembre.

L'affaiblissement du rouble cette année - il a dépassé les 100 pour un dollar en août et en septembre - a reflété une surchauffe de la demande intérieure, une demande plus forte pour les importations et une offre limitée de devises étrangères, a déclaré Mme Nabiullina.

La monnaie a également été mise sous pression par le déficit budgétaire de la Russie et par les troubles géopolitiques résultant d'une éphémère mutinerie du chef mercenaire Evgeniy Prigozhin en juin. Prigozhin a été

tué

dans un accident d'avion en août.

La reprise des exportations et un décret présidentiel ordonnant la conversion obligatoire de la plupart des revenus en devises pour certains exportateurs ont atténué la volatilité, a déclaré Mme Nabiullina. Le décret et les taux plus élevés ont également

déclenché

une remontée du rouble à 92 pour un dollar. (Reportage d'Elena Fabrichnaya à Moscou ; Rédaction d'Alexander Marrow à Londres ; Rédaction d'Alison Williams et Gareth Jones)