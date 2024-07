Le président américain Joe Biden pourrait multiplier les contacts directs avec les électeurs et les journalistes dans les semaines à venir, dans l'espoir de rassurer les démocrates ébranlés par sa piètre performance lors du débat de la semaine dernière, selon deux personnes impliquées dans la préparation de ce projet.

Il pourrait s'agir d'une réunion publique avec les électeurs, d'entretiens individuels avec d'éminents journalistes de Washington ou d'une conférence de presse en solo au cours de laquelle Joe Biden répondrait à de nombreuses questions, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat pour pouvoir discuter des délibérations internes.

Le mois de juillet s'annonce critique pour M. Biden, 81 ans, qui lutte contre les appels de son propre parti à se retirer de la course après une piètre performance lors du débat de jeudi qui a soulevé de nouvelles questions sur son âge.

L'administration Biden accueillera également une réunion cruciale de dirigeants mondiaux à Washington ce mois-ci et surveillera attentivement les sondages d'opinion qui détailleront l'impact - s'il y en a un - du débat.

Entre-temps, la Convention nationale républicaine se réunira à Milwaukee à la mi-juillet pour désigner l'opposant Donald Trump, un événement qui soulèvera probablement des questions sur la capacité de Joe Biden à rester en poste quatre ans de plus.

"Il est absolument vital que la campagne et la Maison-Blanche fassent sortir le président de son bunker, de sa bulle, et qu'elles l'amènent devant les gens dans toutes sortes de forums", a déclaré Matt Bennett, qui travaille pour le groupe de réflexion Third Way et qui a déjà travaillé à la Maison-Blanche pour le président démocrate Bill Clinton.

La Maison-Blanche et la campagne de Joe Biden ont limité les entretiens individuels du président à la télévision et n'ont pas accordé d'interviews aux principaux organes de presse écrite ou électronique, notamment le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal ou Reuters, depuis son investiture.

Ses collaborateurs estiment aujourd'hui que cette position n'est plus tenable, du moins à court terme, car des experts politiques et des organes de presse, dont le comité éditorial du Times, lui ont demandé de quitter la course.

"Des discussions pour des entretiens individuels sont en cours", a déclaré une source impliquée dans la planification, qui a ajouté qu'aucune décision finale n'avait été prise.

M. Biden est également sous le feu des critiques en ce qui concerne la multiplication des conférences de presse avec des groupes de journalistes.

Les données compilées par le projet non partisan American Presidency Project de l'université de Californie à Santa Barbara, qui remontent au début de la présidence de George H.W. Bush en 1989, montrent que M. Biden a tenu plus de conférences de presse en solo que Donald Trump ou George W. Bush au cours de ses trois premières années, mais moins que Bill Clinton, Barack Obama ou Bush père.

Les stratèges et les partisans du parti démocrate estiment que plus le public pourra le voir répondre à des questions franches, mieux ce sera.

"Il serait formidable de voir le président Biden donner plusieurs conférences de presse au cours des prochaines semaines", a déclaré Jennifer Holdsworth, stratège démocrate. "Ensuite, un discours fort lors de la convention pourrait contribuer à dissiper les doutes persistants des électeurs.

M. Biden sera également sur la scène internationale lorsque Washington accueillera le sommet de l'OTAN du 9 au 11 juillet, au cours duquel les 32 pays membres de l'alliance discuteront de la guerre en Ukraine et des efforts déployés pour isoler davantage la Russie.

M. Biden s'est lancé dans une série de collectes de fonds dans les jours qui ont suivi le débat, récoltant plus de 27 millions de dollars.

Unite the Country, un super PAC pro-Biden, lancera après le 4 juillet une nouvelle campagne publicitaire à sept chiffres pour soutenir le président, a déclaré à Reuters son directeur général, Steve Schale. Cette campagne s'adresse aux électeurs du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie qui n'ont pas encore décidé de voter pour Biden ou Trump.

La publicité a été planifiée avant le débat, a déclaré M. Schale.

Les démocrates ont exclu dimanche la possibilité de remplacer M. Biden comme candidat démocrate et ont appelé les membres du parti à se concentrer plutôt sur les conséquences d'une deuxième présidence Trump.