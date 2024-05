Les prix de l'antimoine, un métal stratégique utilisé dans les retardateurs de flamme, les batteries et les munitions, atteignent des niveaux record, car la demande du secteur solaire dépasse l'offre, provoquant un déficit important qui ne semble pas près de se résorber, selon les fonderies et les analystes.

La flambée des prix, qui devrait se poursuivre selon les acteurs du secteur, souligne la vulnérabilité de l'Occident, qui dépend de la Chine, premier producteur de minerais essentiels, et pourrait également contraindre les utilisateurs finaux à trouver des solutions de remplacement pour certaines applications.

Le lingot d'antimoine en Chine a atteint un record de 127 500 yuans (17 588,88 dollars) par tonne métrique le 29 mai, soit une augmentation de 56 % en 2024, selon les données de la Bourse des métaux de Shanghai. Les prix européens ont également atteint le niveau record de 21 000 dollars la tonne, soit une hausse de 75 % cette année, selon les données de Fastmarkets.

Au niveau mondial, la baisse des teneurs en minerai et l'épuisement des mines réduisent l'offre d'antimoine, a déclaré la banque d'investissement chinoise CICC dans un rapport.

"La hausse est presque entièrement due à l'offre. On ne sait pas quand les contraintes d'approvisionnement s'amélioreront", a déclaré Chetan Soni, analyste au CRU, citant diverses ruptures d'approvisionnement au Myanmar, à Oman, au Tadjikistan et au Viêt Nam.

La Chine, l'un des principaux producteurs et utilisateurs d'antimoine au monde depuis plus d'un siècle, a représenté 48 % de la production minière mondiale d'antimoine l'année dernière, selon les données de l'U.S. Geological Survey, bien que ses réserves soient tombées à 640 000 tonnes, en baisse par rapport aux 950 000 tonnes de 2012.

L'approvisionnement en antimoine de la Russie, cinquième producteur mondial, a été perturbé par les sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, selon les producteurs, les négociants et les analystes. La Russie représentait 24 % de l'approvisionnement en antimoine de la Chine l'année dernière, mais les données des douanes chinoises montrent qu'il n'y a pas eu de livraisons en mars et en avril.

Un directeur commercial d'une fonderie chinoise, qui a refusé d'être identifié, a déclaré que les producteurs d'antimoine fini qui ne disposent pas de leurs propres réserves de minerai et doivent s'approvisionner ailleurs ne fonctionnent qu'à 25 % de leur capacité.

"Le problème est qu'il n'y a pas assez de minerai", a déclaré un directeur des ventes d'une deuxième fonderie chinoise.

L'augmentation de la demande d'armes et de munitions due aux guerres et aux tensions géopolitiques devrait entraîner un renforcement du contrôle et du stockage du minerai d'antimoine, ont déclaré les analystes de China Securities dans une note.

Christopher Ecclestone, directeur et stratège minier chez Hallgarten & Co, a déclaré que les achats militaires occidentaux "clandestins" stimulent également la demande d'antimoine. "La crise de l'offre n'est pas près de disparaître et les militaires ont les poches pleines", a-t-il déclaré.

China Merchants Securities prévoit que la demande d'antimoine dans le secteur photovoltaïque, où le métal est utilisé pour améliorer les performances des cellules solaires, passera de 16 000 tonnes en 2021 à 68 000 tonnes en 2026, la part du secteur dans la consommation totale passant de 11 % à 39 %. Le déficit d'approvisionnement devrait atteindre 21 000 tonnes d'ici 2026, contre 8 000 tonnes l'année dernière.

"Il est difficile d'envisager une augmentation rapide de l'offre, mais le marché actuel a probablement besoin de plus de 10 000 tonnes de matériaux pour combler les déficits", a déclaré Nils Backeberg, analyste au cabinet de conseil Project Blue, qui s'attend à ce que les prix atteignent 20 000 dollars la tonne à long terme.

"Aux prix actuels, nous verrons des impacts sur le marché de la demande", a-t-il déclaré. "Il y aura des substitutions, des alternatives seront utilisées, mais il faudra un certain temps pour obtenir ces alternatives.

La hausse des prix de l'antimoine a fait grimper les cours des actions des producteurs chinois, notamment Hunan Gold, Tibet Huayu Mining et Guangxi Huaxi Non-Ferrous, de 66 % à 95 % en 2024.

L'augmentation de l'offre prend des années avant de porter ses fruits, mais les gouvernements s'efforcent de trouver de nouvelles sources.

En avril, Perpetua Resources Corp a reçu une lettre d'intérêt de la part de la banque américaine Export-Import Bank pour un prêt pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars afin de développer une mine d'antimoine et d'or dans l'Idaho, dans le cadre des efforts déployés par l'État de Washington pour contrebalancer la domination de la Chine dans le domaine des minéraux critiques.

La mine Stibnite de Perpetua serait la seule source d'antimoine aux États-Unis et, selon l'entreprise, elle pourrait répondre à 35 % de la demande américaine au cours de ses six premières années d'existence. Le ministère de la défense a engagé près de 60 millions de dollars pour financer la procédure d'autorisation, qui a duré huit ans, afin de stimuler la production américaine de balles et d'autres armes.

(1 $ = 7,2489 yuans chinois)