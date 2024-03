La première phase de l'interdiction imposée par l'Union européenne et le G7 sur les importations de diamants d'origine russe via des pays tiers est entrée en vigueur vendredi, a déclaré le gouvernement belge dans un communiqué.

Les 27 membres de l'UE ont décidé d'interdire les diamants russes non industriels en décembre dernier, lorsqu'ils ont adopté leur douzième train de sanctions à l'encontre de la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine en 2022. La Belgique assure la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à la fin du mois de juin.

L'interdiction des importations directes de diamants russes est entrée en vigueur le 1er janvier, tandis que l'interdiction indirecte sera mise en œuvre progressivement sur une période de six mois à compter de vendredi. L'interdiction de l'UE s'inscrit dans le cadre du Groupe des Sept (G7).

Les diamants bruts et polis devront entrer dans l'UE et les pays du G7 accompagnés de documents et de déclarations attestant que les pierres ne sont pas d'origine russe. À partir du 1er septembre, un mécanisme de traçabilité sera ajouté au système.

Alrosa, le plus grand producteur russe de diamants, a également été ajouté à la liste des sanctions de l'UE en janvier. (Reportage de Julia Payne, édition de William Maclean)