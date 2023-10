La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a vendu sa participation de 5,3 % dans la Bourse de Moscou à la société informatique Softline, a rapporté Forbes Russia lundi, citant deux personnes familières avec le sujet.

La BERD a déclaré l'année dernière qu'elle cherchait à se retirer de la Russie le plus rapidement possible après que son conseil d'administration a voté la suspension de l'accès de la Russie et de la Biélorussie à son financement et à d'autres ressources en avril 2022, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Forbes Russia a rapporté que la BERD avait vendu sa participation dans la plus grande bourse de Russie à Softline avec une décote de 60 % et avait versé une contribution de 20 % du prix de vente au budget de la Russie, des exigences imposées par Moscou.

La BERD et Softline n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La Bourse de Moscou a déclaré qu'elle ne commentait jamais les actions de ses actionnaires.

La Russie n'a cessé de durcir les conditions de sortie des entreprises étrangères, exigeant désormais une remise de 50 % sur toute vente et une contribution au budget russe d'au moins 10 % du prix de vente, qualifiée d'"impôt de sortie" par Washington. Les dirigeants affirment qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les règles.

L'année dernière, Softline s'est séparée de son partenaire mondial, désormais appelé NOVENTIQ. En septembre, les actions de Softline ont commencé à être négociées à Moscou après une cotation directe.

La BERD n'a pas investi d'argent frais en Russie depuis que Moscou a annexé la Crimée à l'Ukraine en 2014. Le prêteur a également introduit un moratoire sur les nouveaux investissements en Biélorussie à la suite de l'élection contestée de 2020 dans le pays. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Kirsten Donovan)