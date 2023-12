La participation de la Chine au projet russe de gaz naturel liquéfié Arctic LNG-2 ne devrait pas faire l'objet d'une intervention ou de restrictions de la part d'une tierce partie, a déclaré mardi le ministère des affaires étrangères.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Artic LNG-2 en novembre dans le cadre d'un ensemble de nouvelles mesures radicales prises à l'encontre de Moscou en raison de la guerre en Ukraine. L'actionnaire majoritaire russe Novatek a déclaré un cas de force majeure en raison des sanctions américaines, selon certaines sources.

Le média russe Kommersant a rapporté lundi que les majors pétrolières d'État chinoises CNOOC Ltd et China National Petroleum Corp (CNPC), toutes deux parties prenantes, avaient également déclaré la force majeure dans le projet.

La coopération économique entre la Chine et la Russie est dans l'intérêt mutuel des deux pays et "ne doit pas être entravée ou limitée par une tierce partie", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière mardi.

"La Chine s'est toujours opposée aux sanctions unilatérales et à la juridiction des armes longues sans se fonder sur le droit international", a-t-elle ajouté.

Le projet Arctic LNG-2 devait commencer à produire au début de 2024. Novatek détient une participation de 60 % dans le projet, tandis que CNOOC et CNPC ont chacune une participation de 10 %, tout comme la société française TotalEnergies et un consortium composé des sociétés japonaises Mitsui & Co et JOGMEC.