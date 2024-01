L'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne a qualifié d'"injuste" l'enquête de l'UE sur les subventions publiques accordées aux constructeurs chinois de véhicules électriques, a déclaré Fu Cong lors d'une interview accordée à Bloomberg News.

M. Cong a déclaré à Bloomberg que la Chine coopérait avec l'enquête de l'UE "parce que nous voulons éviter une situation dans laquelle les deux parties devraient recourir à des mesures commerciales l'une contre l'autre".

L'ambassadeur a déclaré à Bloomberg que l'UE subventionnait un grand nombre de ses propres entreprises et que si la Chine adoptait la même approche que l'Union, "de nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une enquête".

L'année dernière, la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer s'il convenait d'imposer des droits de douane punitifs afin de protéger les producteurs de l'Union européenne contre les importations de véhicules électriques (VE) chinois moins chers qui, selon elle, bénéficient de subventions publiques.

Au début du mois, Reuters a rapporté que des enquêteurs de la Commission européenne allaient inspecter des constructeurs automobiles chinois dans les semaines à venir, dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'il convient d'imposer des droits de douane punitifs pour protéger les fabricants européens de véhicules électriques (VE). Les inspecteurs visiteront BYD, Geely et SAIC, ont déclaré deux sources à Reuters.

Les tensions entre la Chine et l'UE se sont accrues, en partie en raison des liens plus étroits entre Pékin et Moscou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'UE cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la deuxième économie mondiale, en particulier pour les matériaux et les produits nécessaires à sa transition écologique.