Les actions de la Chine en mer de Chine méridionale constituent un exemple de tentative de gain d'espace territorial par la force et déstabilisent la région, a déclaré mardi un amiral américain de haut rang.

Les Philippines et la Chine ont eu une série d'accrochages maritimes, y compris l'utilisation de canons à eau, et de vifs échanges verbaux qui ont suscité des inquiétudes quant à une escalade en mer.

L'amiral John Aquilino, commandant du Commandement américain pour l'Indo-Pacifique, a déclaré dans un discours prononcé devant le groupe de réflexion Lowy Institute à Sydney que les actions de la Chine contre les Philippines, en particulier dans le Second Thomas Shoal, étaient "dangereuses, illégales et qu'elles déstabilisaient la région".

M. Aquilino s'est dit "très préoccupé par ce qui se passe à Second Thomas Shoal", où l'action physique des garde-côtes chinois et d'un navire de pêche a fait six blessés parmi les marins.

"Que va-t-il se passer ensuite et jusqu'où sont-ils prêts à aller dans cette zone ?

Il a ajouté que des actions similaires de la part de la Chine étaient également observées ailleurs dans la région, notamment au Japon et en Malaisie.

"Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais bien d'une tentative de la RPC (République populaire de Chine) de gagner unilatéralement de l'espace territorial par la force.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme son territoire, surveillé par une armada de navires de garde-côtes, dont certains se trouvent à plus de 1 000 km de son territoire continental, et maintient que ses réactions ont été appropriées face à l'empiètement des Philippines.

M. Aquilino a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine avaient évolué positivement depuis que les dirigeants des deux pays s'étaient entretenus, et qu'il n'y avait pas eu d'interactions maritimes entre les États-Unis et la Chine depuis lors.

M. Aquilino a déclaré qu'il craignait que cette détente soit temporaire, la Chine cherchant à stabiliser son économie.

Il s'est également inquiété de ce qu'il a qualifié de synchronisation entre la Russie et la Chine, ainsi qu'entre la Russie et la Corée du Nord.

"Ces coopérations et ces liens constituent un monde nouveau et préoccupant", a-t-il déclaré.

Dans les îles du Pacifique, il a déclaré que la Chine exerçait une coercition économique et que l'Australie et les États-Unis travaillaient ensemble pour accroître l'aide au développement dans la région, y compris dans les îles Salomon, qui ont conclu un pacte de sécurité avec la Chine.

"Une présence militaire accrue dans cette région constitue une menace directe pour l'Australie en matière de défense du territoire et ne met pas non plus les États-Unis dans une bonne position", a-t-il déclaré.