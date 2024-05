Les petits voisins de la Russie ont fait pression vendredi sur l'Occident, lors du dialogue Shangri-La, pour qu'il augmente la production d'armes, les dépenses et la planification militaire afin de se protéger contre l'agression russe, un défi qu'un haut fonctionnaire finlandais a déclaré trop important pour être relevé seul.

"En tant que nouveau membre de l'OTAN, il est primordial que nous fassions des progrès en termes de planification militaire et que nous envisagions la défense finlandaise dans le cadre de la défense de l'OTAN", a déclaré Esa Pulkkinen, vice-ministre finlandais de la défense, lors du sommet sur la sécurité qui s'est tenu à Singapour.

Washington accueillera en juillet le sommet annuel des 32 États membres de l'OTAN, au cours duquel l'aide à l'Ukraine figurera en tête de l'ordre du jour, de même que l'intégration des deux nouveaux membres de l'Alliance, la Suède et la Finlande.

M. Pulkkinen a déclaré que les décisions de l'OTAN sur les dispositions de commandement et de contrôle prises lors du sommet de juillet à Washington seraient "d'une importance cruciale" face à l'augmentation des capacités de la Russie.

"Nous avons vu que la Russie est capable et désireuse de mener une guerre totale contre son voisin", a ajouté M. Pulkkinen. "Il est apparu clairement qu'aucun petit État ne pouvait faire face seul à une attaque brutale de la part d'un ennemi beaucoup plus grand.

L'Estonie est membre de l'OTAN depuis 2004 et fait pression sur les États membres pour qu'ils augmentent leurs dépenses de défense.

"(En ce qui concerne) notre rôle au sein de l'OTAN, oui, nous sommes très actifs", a déclaré le ministre estonien de la défense, Hanno Pevkur.

"À Washington, nous plaidons en faveur de l'initiative ACDC", a-t-il ajouté, faisant référence à la proposition des États baltes en faveur d'un Engagement de développement des capacités alliées, qui demande que les plans de dépenses des membres de l'OTAN passent de 2 % du PIB à 2,5 %.

"Nous voyons clairement que les pays de l'OTAN sont confrontés à des pénuries et à des défis pour être prêts à défendre notre alliance, et c'est pourquoi nous devons augmenter rapidement nos dépenses de défense", a-t-il déclaré.

L'Ukraine, que la Russie a envahie en 2022, dépend de plus en plus des armes et des munitions occidentales à mesure que ses stocks d'équipements datant de l'ère soviétique s'amenuisent. Ses alliés occidentaux ont promis des dizaines de milliards de dollars d'aide à la sécurité cette année.

La Russie n'a pas participé au dialogue Shangri-La depuis avant l'invasion. Le Kremlin a averti à plusieurs reprises que l'accumulation d'armes et les livraisons à l'Ukraine posaient des risques d'escalade dangereux.

Le dialogue Shangri-La, organisé chaque année à Singapour par l'Institut international d'études stratégiques depuis 21 ans, se termine le 2 juin.