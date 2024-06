Le pacte de défense entre la Russie et la Corée du Nord, signé par leurs deux dirigeants, est une source d'inquiétude pour les États-Unis, mais n'est pas une surprise, a déclaré la Maison Blanche jeudi.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que l'accord était un signe du désespoir de la Russie, qui a besoin d'une aide étrangère dans sa guerre contre l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi, après l'annonce du pacte de défense la veille, que la Russie pourrait fournir des armes à la Corée du Nord dans ce qu'il a suggéré être une réponse en miroir à l'armement occidental de l'Ukraine.

M. Poutine a également déclaré que la Corée du Sud, alliée des États-Unis, commettrait une "grave erreur" si elle décidait de fournir des armes à l'Ukraine, et que Moscou réagirait à une telle initiative d'une manière qui serait douloureuse pour Séoul.

Avant l'intervention de M. Poutine, M. Kirby, de la Maison Blanche, a déclaré que le pacte de défense n'était "pas une surprise".

"Nous en parlons et nous mettons en garde contre une relation de défense naissante entre ces deux pays depuis de nombreux mois, par le biais d'une série d'informations dégradées que nous avons diffusées", a-t-il déclaré.

"Nous avons partagé publiquement des informations sur la manière dont la RPDC a permis à la Russie de mener sa guerre en Ukraine et sur ses transferts d'armes. Il est évident que nous avons pris cela au sérieux".

Les États-Unis et l'Ukraine affirment que la Corée du Nord, que M. Kirby a désignée par les initiales de son nom officiel, a déjà fourni à la Russie d'importantes quantités d'obus d'artillerie et de missiles balistiques, ce que Moscou et Pyongyang nient.

M. Kirby a déclaré que l'administration Biden avait renforcé ses alliances et ses partenariats dans la région indo-pacifique tout au long de ses trois ans et demi de mandat, citant un accord trilatéral avec le Japon et la Corée du Sud, le pacte AUKUS visant à fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire et l'intensification des liens avec les Philippines.