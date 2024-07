La Norvège va donner 1 milliard de couronnes (92,69 millions de dollars) pour renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine, a déclaré jeudi le Premier ministre Jonas Gahr Stoere lors d'un sommet de l'OTAN au cours duquel les membres de l'Alliance ont promis une aide accrue à Kiev dans sa lutte contre les envahisseurs russes.

Cette annonce intervient un jour après que la Norvège a déclaré qu'elle fournirait à l'Ukraine six avions de combat F-16. "Les Ukrainiens ont besoin de plus de défense aérienne pour protéger leur population des bombes et des missiles russes", a déclaré M. Stoere dans un communiqué.

"Les attaques brutales auxquelles nous avons assisté la semaine dernière montrent pourquoi il est vital pour les Ukrainiens de bénéficier d'une meilleure protection contre les attaques aériennes russes", a-t-il ajouté.

Des dizaines de personnes ont trouvé la mort lorsqu'un missile a frappé le principal hôpital pour enfants de Kiev et que des frappes aériennes ont touché d'autres villes d'Ukraine lundi.

L'Ukraine a accusé la Russie et une mission de défense des droits de l'homme de l'ONU a déclaré mardi qu'il était "très probable" qu'un missile russe ait touché l'hôpital. Le Kremlin a nié toute implication.

La Norvège fera don à l'Ukraine, avec l'Allemagne, d'une batterie complète de défense aérienne IRIS-T cet automne, a déclaré M. Stoere.

Le gouvernement norvégien a indiqué que ce milliard de couronnes serait affecté à l'initiative allemande "Action immédiate pour la défense aérienne", lancée cette année après que Berlin a demandé à l'UE, à l'OTAN et à d'autres pays de contribuer à renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine le plus rapidement possible.

Au total, la Norvège a mis de côté 4 milliards de couronnes pour financer les mesures de défense aérienne de l'Ukraine jusqu'en 2024, a ajouté Oslo.

(1 $ = 10,7881 couronnes norvégiennes)