La Russie a réduit de moitié ses exportations d'essence par voie ferrée en mars après avoir imposé un embargo sur les carburants, l'augmentation de la demande intérieure et les pannes imprévues des raffineries resserrant son marché intérieur, selon des données fournies par deux sources de marché et des calculs de Reuters.

Fin février, la Russie a imposé une interdiction de six mois sur les exportations d'essence à partir du 1er mars afin de maintenir les prix stables face à la demande croissante des consommateurs et des agriculteurs et de permettre la maintenance des raffineries du deuxième exportateur mondial de pétrole.

Des exceptions ont été faites pour le carburant fourni dans le cadre d'accords intergouvernementaux, notamment avec les membres de l'Union économique eurasienne dirigée par Moscou.

Selon les calculs de Reuters basés sur des données provenant de sources, les raffineries russes ont exporté environ 323 000 tonnes d'essence par voie ferrée en mars.

Les principaux destinataires ont été la Mongolie (75 500 tonnes), l'Ouzbékistan (53 500 tonnes), le Tadjikistan (47 800 tonnes) et le Kirghizistan (42 300 tonnes).

Le mois dernier, seules quelque 16 500 tonnes d'essence ont été expédiées à l'exportation via le port russe d'Ust-Luga sur la mer Baltique, près de 13 300 tonnes vers le port arctique de Mourmansk, et rien vers les ports de Vysotsk, Saint-Pétersbourg et Novorossiisk, selon les données des sources du marché.

Les négociants s'attendent à de nouvelles baisses des exportations d'essence russe en raison de la maintenance saisonnière et des arrêts imprévus des raffineries.

À la fin du mois de mars, environ 14 % de la capacité de raffinage de pétrole primaire de la Russie avait été partiellement arrêtée pour des réparations après des attaques de drones ukrainiens, selon les calculs de Reuters.

La capacité journalière de raffinage de pétrole primaire de la Russie hors ligne en avril devrait augmenter de 9,5 % par rapport à mars pour atteindre 4,323 millions de tonnes, selon les calculs de Reuters basés sur des données provenant de sources industrielles.

La Russie pourrait également augmenter ses importations d'essence pour son marché intérieur en provenance de la Biélorussie voisine afin de faire face au risque de pénurie locale.

Depuis que l'embargo de l'UE sur les importations de produits pétroliers russes est entré en vigueur en février 2023, la Russie a détourné ses exportations d'essence vers des pays d'Afrique et d'Asie, la Turquie et le Brésil.

Le manque de barils russes ouvrira un espace sur les marchés internationaux pour les vendeurs européens, ont ajouté les négociants.