Les forces russes progressent dans toutes les directions tactiques en Ukraine et ont pris le contrôle de 28 localités ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministre russe de la défense, affirmant que Moscou poursuivrait ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale.

S'exprimant lors d'une réunion des ministres régionaux de la défense au Kazakhstan, le ministre de la défense Andreï Belousov a déclaré que les forces russes s'étaient emparées d'une superficie totale de 880 kilomètres carrés depuis le début de l'année et avaient contraint les troupes ukrainiennes à reculer de huit à neuf kilomètres dans des zones clés de la région de Kharkiv, au nord-est du pays.

"La Russie poursuit son opération militaire spéciale et tous ses objectifs seront certainement atteints. Le groupement militaire russe contraint l'ennemi à quitter ses positions", a déclaré M. Belousov.

"Des avancées ont lieu dans toutes les directions tactiques. Les forces armées russes réduisent systématiquement le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes."

La Russie présente sa décision d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022 comme une mesure visant à assurer sa propre défense et celle des russophones. Kiev et l'Occident considèrent qu'il s'agit d'une guerre de conquête illégale et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a juré d'expulser tous les soldats russes du territoire ukrainien.

M. Belousov a déclaré que l'Ukraine avait lancé cette semaine sa plus importante attaque de missiles sur le pont reliant la Crimée, que Moscou a annexée à l'Ukraine en 2014, au sud de la Russie. Il a ajouté que la Russie avait réussi à abattre tous les missiles.

M. Belousov a accusé l'alliance militaire de l'OTAN d'aggraver le conflit en Ukraine.

"L'OTAN renforce sa présence en Europe centrale et orientale et augmente l'état de préparation au combat et la taille des forces de la coalition. Elle améliore son infrastructure militaire et intensifie ses activités de formation et de reconnaissance près de nos frontières", a-t-il déclaré.

"Tout est mis en œuvre pour prolonger et intensifier le conflit armé en Ukraine.