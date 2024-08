Les forces russes affrontaient jeudi pour la troisième journée les troupes ukrainiennes qui ont franchi la frontière russe dans la région de Koursk, une attaque audacieuse contre la plus grande puissance nucléaire du monde qui a contraint Moscou à faire appel à ses réservistes.

Lors de l'une des plus importantes attaques ukrainiennes contre la Russie en deux ans de guerre, environ 1 000 soldats ukrainiens ont franchi la frontière russe à l'aube du 6 août avec des chars et des véhicules blindés, couverts dans les airs par des essaims de drones et des tirs d'artillerie, d'après des responsables russes.

Les forces ukrainiennes ont traversé les champs et les forêts de la frontière en direction du nord de la ville frontalière de Sudzha, dernier point de transbordement opérationnel du gaz naturel russe vers l'Europe via l'Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a qualifié cette attaque de "provocation majeure". La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis, principal bailleur de fonds de l'Ukraine, n'avaient pas connaissance de l'attaque et qu'ils demanderaient plus de détails à Kiev.

Le plus haut gradé des généraux russes, le chef d'état-major Valery Gerasimov, a déclaré mercredi à M. Poutine que l'offensive ukrainienne avait été stoppée dans la zone frontalière.

Mais de nombreux blogueurs militaires pro-russes ont affirmé que les combats se poursuivaient jeudi et que des civils étaient évacués.

"Sudzha est pratiquement perdue pour nous. Et il s'agit d'un centre logistique important", a déclaré Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe populaire d'origine ukrainienne, ajoutant que les forces ukrainiennes poussaient vers le nord en direction de Lgov.

"D'une manière générale, la situation est difficile et continue de se détériorer, bien que le rythme de l'offensive ukrainienne ait sensiblement diminué.

L'armée ukrainienne est restée silencieuse sur l'offensive de Koursk. Certains blogueurs russes ont critiqué l'état des défenses frontalières dans la région de Koursk, estimant qu'il avait été beaucoup trop facile pour les forces ukrainiennes de les franchir.

MOMENT CRITIQUE

Les batailles autour de Sudzha interviennent à un moment crucial du conflit, la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Kiev craint que le soutien des États-Unis ne diminue si le républicain Donald Trump remporte l'élection présidentielle de novembre.

M. Trump a déclaré qu'il mettrait fin à la guerre, et tant la Russie que l'Ukraine sont désireuses d'obtenir la position de négociation la plus forte possible sur le champ de bataille.

L'Ukraine veut coincer les forces russes, qui contrôlent 18 % de son territoire, bien que l'importance stratégique de l'offensive frontalière n'ait pas été précisée dans l'immédiat.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que l'attaque ukrainienne visait à forcer la Russie à détourner ses ressources du front et à montrer à l'Occident que l'Ukraine pouvait encore se battre.

À la suite de l'attaque de Koursk, M. Medvedev a déclaré que la Russie devrait élargir ses objectifs de guerre pour s'emparer de toute l'Ukraine.

"À partir de ce moment, l'opération militaire spéciale (SVO) devrait acquérir un caractère ouvertement extraterritorial", a déclaré M. Medvedev, ajoutant que les forces russes devraient se rendre à Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolayiv, Kiev "et au-delà".

"Nous ne nous arrêterons que lorsque nous le jugerons acceptable et profitable pour nous-mêmes.

Le gaz continue de passer par Sudzha via le gazoduc Urengoy-Pomary-Uzhhorod, qui transportera environ 14,65 milliards de mètres cubes de gaz en 2023, soit environ la moitié des exportations de gaz de la Russie vers l'Europe.

La Garde nationale russe a déclaré avoir renforcé la sécurité autour de la centrale nucléaire de Koursk, située à environ 60 km au nord-est de la ville.