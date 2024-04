La Russie a opposé son veto mercredi à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies rédigée par les États-Unis qui appelait les pays à prévenir une course aux armements dans l'espace, une décision qui, selon les États-Unis, suggère que Moscou pourrait "cacher quelque chose".

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré aux journalistes avant le vote : "C'est une plaisanterie de résolution".

Le vote a eu lieu après que Washington a accusé Moscou de développer une arme nucléaire antisatellite basée dans l'espace, une allégation que la Russie a démentie. S'exprimant avant le vote des 15 membres du Conseil, les représentants de l'administration américaine ont refusé de donner des détails sur les renseignements dont ils disposaient pour étayer cette allégation.

L'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré aux journalistes avant le vote que si la Russie ne votait pas en faveur de la résolution, "on peut se demander si elle ne cache pas quelque chose".

Le projet de résolution du Conseil de sécurité a été soumis au vote des États-Unis et du Japon après près de six semaines de négociations. Il a recueilli 13 voix en sa faveur, tandis que la Chine s'est abstenue et que la Russie a opposé son veto.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au début de l'année que la Russie était opposée au déploiement d'armes nucléaires dans l'espace.

"Notre position est claire et transparente : Nous avons toujours été catégoriquement contre le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace et nous le sommes encore aujourd'hui", a déclaré M. Poutine.

Le texte de l'ONU aurait affirmé l'obligation de respecter le traité sur l'espace extra-atmosphérique et aurait appelé les États à "contribuer activement à l'objectif de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et à la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique".

Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 interdit à ses signataires, dont la Russie et les États-Unis, de placer "en orbite autour de la Terre des objets porteurs d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive".

Selon trois personnes au fait de leurs conclusions, les services de renseignement américains pensent que l'engin russe est une bombe nucléaire basée dans l'espace dont les rayonnements électromagnétiques, s'ils explosaient, mettraient hors service de vastes réseaux de satellites.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que la Russie n'avait pas encore déployé une telle arme.

Les gouvernements considèrent de plus en plus les satellites en orbite terrestre comme des actifs cruciaux qui permettent de mettre en œuvre toute une série de capacités militaires sur Terre. Les communications basées dans l'espace et les drones connectés à des satellites dans le cadre de la guerre en Ukraine sont des exemples récents du rôle prépondérant de l'espace dans les guerres modernes.

La Russie a envahi l'Ukraine voisine en février 2022.

Le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergey Ryabkov, a déclaré au début du mois que Moscou et Washington étaient en contact au sujet du non-déploiement d'armes nucléaires dans l'espace, selon l'agence de presse TASS.

"Nous sommes en contact dans la mesure où ils ont rejeté toute nouvelle discussion sur le sujet", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration américaine, sous couvert d'anonymat. "Je ne sais pas s'il fait référence à autre chose, mais c'est le niveau de contact que nous avons eu sur ce sujet.