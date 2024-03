La Russie achètera régulièrement des diamants du producteur Alrosa, frappé par les sanctions, par le biais d'un fonds d'État, a déclaré le ministère des finances jeudi, une décision qui suggère que les restrictions occidentales sur les exportations de diamants de la Russie pourraient avoir un certain impact.

L'Union européenne et les pays du Groupe des sept (G7) ont décidé d'interdire les importations directes de diamants russes sur leurs marchés à partir du 1er janvier, avant d'imposer progressivement une interdiction totale des pierres d'origine russe via des pays tiers à partir du 1er mars, en raison des actions de Moscou en Ukraine.

Le vice-ministre des finances, Alexei Moiseev, a ignoré l'impact de ces sanctions en janvier, déclarant qu'il ne s'attendait pas à ce que l'État achète des diamants extraits par Alrosa.

Mais en mars, le dépositaire de métaux précieux et de pierres précieuses Gokhran a acheté un premier lot de diamants d'Alrosa, a déclaré le ministère jeudi.

"Les montants et volumes spécifiques ne seront pas annoncés en raison des restrictions imposées par les sanctions à Alrosa. Des achats seront effectués régulièrement", a déclaré le ministère, ajoutant qu'il prévoyait de vendre les diamants achetés par Gokhran en fonction des conditions du marché.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Alrosa, premier producteur mondial de diamants bruts en volume avec 30 % du marché, en 2022.

Les sanctions de l'UE

ont suivi cette année.

Le ministre des finances Anton Siluanov a déclaré qu'il existait une

possibilité que Gokhran's achète des diamants d'Alrosa en 2022.

en 2022, mais il a précisé que le fonds était généralement plus axé sur l'achat de métaux précieux auprès des producteurs nationaux russes que sur les diamants.

Gokhran a acheté des diamants d'une valeur d'un milliard de dollars à Alrosa pendant les années de faible demande causées par la crise financière mondiale de 2008-2009.

Alrosa, qui est en concurrence avec De Beers, une unité d'Anglo American, a cessé de publier des données sur ses ventes après que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

En 2021, ses principaux clients étaient la Belgique, l'Inde et les Émirats arabes unis. L'Inde était le plus gros acheteur de diamants russes en 2023, selon les chiffres des douanes consultés par Trade Data Monitor, avec des livraisons importantes à la Belgique, à Hong Kong et à l'Arménie.

La production d'Alrosa en 2023 a baissé de 2,8 % en glissement annuel pour atteindre 34,6 millions de carats, tandis que les recettes ont augmenté de 9,3 % pour atteindre 322,6 milliards de roubles (3,49 milliards de dollars).

(1 $ = 92,3230 roubles)