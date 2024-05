L'élargissement des sanctions contre la Russie et l'augmentation de la pression sur les pays que Moscou considère comme amis nuisent aux recettes d'exportation des entreprises russes et créent des problèmes de paiement du pétrole, a déclaré la Banque de Russie vendredi.

Les États-Unis ont frappé la Russie avec des vagues de sanctions liées à l'Ukraine et ont menacé de sanctions secondaires les banques étrangères qui soutiennent les transactions avec Moscou. Cela a incité certaines banques chinoises à limiter leurs transactions avec les entreprises russes.

"L'élargissement des sanctions et la pression exercée sur les pays amis entraînent une réduction des recettes d'exportation des entreprises", a déclaré la banque centrale dans un rapport sur la stabilité financière, dans une section intitulée "principales vulnérabilités".

La Russie fait la distinction entre les pays qui ont imposé des sanctions à la suite de ses actions en Ukraine et ceux qui ne l'ont pas fait en les qualifiant d'"inamicaux" et d'"amicaux".

"Les pays inamicaux entravent non seulement la vente d'hydrocarbures, mais aussi la réalisation de grands projets d'investissement", a déclaré la banque. "Dans le contexte des sanctions secondaires, les chaînes d'approvisionnement et les mécanismes de paiement deviennent plus compliqués, ce qui entraîne une hausse des prix à l'importation et des perturbations de l'approvisionnement.

La menace de sanctions secondaires a également ralenti l'augmentation par les banques russes du nombre de comptes de correspondants dans les juridictions amies, a déclaré la banque centrale. Depuis le début de l'année 2022, le nombre de comptes de correspondants en dollars américains et en euros a chuté de 55 %.

Mardi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le nouveau pouvoir de Washington de frapper les banques de sanctions secondaires si elles aident les transactions militaires russes avait contribué à contrecarrer les efforts de la Russie pour se procurer les biens nécessaires au conflit en Ukraine, mais qu'il restait encore du travail à faire.

Mme Yellen a déclaré que les activités les plus préoccupantes de contournement des sanctions russes passaient par la Chine, les Émirats arabes unis et la Turquie. Elle a ajouté que le Trésor s'efforçait de mettre un terme à ces activités partout où elles se produisent, de l'Asie centrale au Caucase et à l'ensemble de l'Europe.