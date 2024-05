La diplomatie russe avec l'Occident est en mode gestion de crise et s'efforce de faire en sorte que les tensions ne dégénèrent pas en un conflit de grande ampleur, a déclaré vendredi un haut diplomate, selon l'agence de presse TASS.

TASS a cité le vice-ministre des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, qui a déclaré dans une interview que les garanties de sécurité que la Russie avait demandées et discutées avec l'Occident en 2021 n'étaient plus pertinentes et que Moscou n'avait plus confiance dans l'alliance militaire de l'OTAN.

"Notre échelle de priorités, y compris dans le domaine de la garantie de notre propre sécurité et de la formation d'un cadre plus stable pour ces efforts, a complètement changé (depuis 2021)", a déclaré M. Ryabkov à l'agence TASS.

"Ce qui se passe dans la direction occidentale est maintenant, avant tout, la tâche des militaires", a déclaré M. Ryabkov.

"La diplomatie dans cette direction travaille, je dirais, en mode de gestion de crise et (...) en empêchant le glissement vers un conflit à grande échelle."