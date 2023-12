La Russie a distribué plus de 12 milliards de dollars sous forme de subventions publiques et de prêts pour maintenir son secteur de l'aviation à flot depuis que les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par Moscou ont interrompu l'approvisionnement en pièces détachées et en services de maintenance, selon une analyse de l'agence Reuters.

Dépendante des avions fabriqués à l'étranger, la Russie est confrontée à la tâche colossale de développer son industrie aéronautique seule avec des pièces détachées d'origine nationale, tout en achetant des avions à des loueurs étrangers pour éviter qu'une plus grande partie de sa flotte ne soit saisie.

Les constructeurs aéronautiques occidentaux Airbus et Boeing ont interrompu la fourniture de services et de pièces détachées en mars 2022 et ont renoncé à assurer la maintenance régulière de la compagnie nationale Aeroflot et d'autres compagnies aériennes russes.

Depuis lors, la Russie a dépensé 1,09 trillion de roubles (12,07 milliards de dollars) pour soutenir l'industrie de l'aviation civile, y compris la construction d'avions et l'aide financière aux compagnies aériennes, selon les calculs de Reuters, basés sur les données du ministère des Finances et de la Chambre des comptes, qui supervise l'exécution du budget.

Ces dépenses sont presque deux fois plus importantes que les 547 milliards de roubles de paiements effectués en 2020-21, lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction drastique du transport aérien, et soulignent l'ampleur des efforts déployés par le Kremlin pour prendre le contrôle d'une industrie cruciale.

"Notre flotte aérienne est surchargée d'avions fabriqués à l'étranger", a déclaré le président Vladimir Poutine la semaine dernière. "Nous prévoyons de produire plus de 1 000 avions d'ici à 2030, nos propres avions. Du travail est nécessaire.

Selon le fournisseur suisse de renseignements aéronautiques ch-aviation, les compagnies aériennes russes exploitent actuellement 991 avions, dont 405 fabriqués en Russie.

Mais seulement 133 sont des Superjets fabriqués par le producteur public United Aircraft Corporation. Les autres avions produits en Russie - Tupolev, Yakovlev et Ilyushin - sont rarement utilisés pour des vols commerciaux.

Le ministère de l'industrie et du commerce a déclaré, en réponse aux conclusions de Reuters, que le soutien à la construction aéronautique, une industrie clé, serait maintenu dans les années à venir.

"L'accent est mis sur le soutien des ventes, l'expansion des capacités de production et la création d'un système de service après-vente", a déclaré le ministère.

L'importance d'une industrie aérienne fiable est particulièrement cruciale pour la Russie, à la fois pour le transport des personnes et des marchandises à travers son immense territoire et pour soutenir le discours de Moscou selon lequel les sanctions n'ont eu qu'un impact minime.

Alors que les électeurs se rendront aux urnes dans trois mois, l'effondrement d'une compagnie aérienne pourrait exercer une pression électorale et de réputation sur M. Poutine, qui est de nouveau candidat à la présidence.

En tant que puissance aéronautique clé depuis l'époque soviétique, la capacité technique de la Russie n'est pas mise en doute.

Les analystes occidentaux de l'aviation estiment que les investissements permettront au mieux de maintenir la flotte en activité, mais ils doutent que les avions reviennent sur les marchés occidentaux dans un avenir proche, même si le conflit en Ukraine prend fin. Cela s'explique par le coût et la bureaucratie qu'implique la reconstruction d'une flotte avec un dossier de sécurité propre et traçable et des pièces approuvées.

FONDS DE RÉSERVE

La Russie a puisé dans ses fonds de réserve, montrent les données, en dépensant 110 milliards de roubles en 2022 pour compenser les pertes des compagnies aériennes dues à une forte augmentation des coûts du kérosène.

Cette année, le Fonds de richesse nationale (NWF) a joué un rôle de financement plus important, Moscou ayant prélevé près de 400 milliards de roubles pour les dépenses d'aviation jusqu'à présent en 2023.

L'ampleur des dépenses en 2022-23 équivaut à un peu moins de 1 % du produit intérieur brut (PIB) prévu pour 2023. La Russie a dépensé 2,3 billions de roubles supplémentaires en 2022-23 pour développer les transports en dehors du secteur de l'aviation.

Le trafic aérien intérieur de passagers a commencé à se redresser à la fin de 2022, les compagnies aériennes ayant trouvé des moyens d'importer des pièces détachées dans le cadre d'un système d'importation grise mis en place par le gouvernement.

Les compagnies aériennes russes ont maintenu leur flotte de jets occidentaux dans les airs, en partie en important des pièces détachées via des pays tiers sans le consentement des constructeurs - principalement Airbus et Boeing.

Le nombre de passagers se rétablit, mais reste inférieur aux niveaux d'avant l'affaire COVID. Entre-temps, la perte de pièces détachées étrangères et d'expertise en matière de maintenance a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des aéronefs.

L'année dernière, des sources de l'industrie aéronautique ont déclaré à Reuters que certaines compagnies aériennes avaient dépouillé des avions pour en extraire les pièces détachées.

Moscou a rapidement localisé l'immatriculation de sa flotte et a utilisé les fonds de la NWF pour racheter des avions à des bailleurs étrangers afin d'éviter le risque de confiscation lors de vols à l'étranger.

Le ministre des transports, Vitaly Savelyev, a déclaré que 300 milliards de roubles pourraient être utilisés pour acheter des avions à des bailleurs étrangers en 2023.

Jusqu'à présent, 190 milliards de roubles ont été dépensés, selon les données, la compagnie d'assurance publique NSK détenant les avions au nom des compagnies aériennes.

Un document gouvernemental présentant des plans de dépenses stratégiques pour l'aviation, consulté par Reuters à l'automne dernier, indiquait que la Russie devrait dépenser au moins 711 milliards de roubles pour "atteindre l'indépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs étrangers".

Aeroflot, les ministères des transports et des finances n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (1 $ = 90,2900 roubles) (Reportage de Gleb Stolyarov ; reportage complémentaire de Darya Korsunskaya ; rédaction d'Alexander Marrow, Josephine Mason et Emelia Sithole-Matarise)