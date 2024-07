Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit 75 drones lancés par l'Ukraine au cours de la nuit, dont huit près de la ville de Tuapse, sur la mer Noire, où la major pétrolière russe Rosneft possède une raffinerie, a déclaré lundi le ministère russe de la défense.

Quarante-sept drones ont été abattus au-dessus de la région de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie, 17 au-dessus des eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov, huit au-dessus de la région de Krasnodar, où se trouve Tuapse, et un seul au-dessus des régions de Belgorod, de Voronej et de Smolensk, a indiqué le ministère sur l'application de messagerie Telegram.

Le ministère n'a pas précisé si ses systèmes de défense avaient détruit les drones, ni si l'attaque avait causé des dommages.

Sergei Boiko, chef du district de Tuapse dans la région de Krasnodar, a déclaré sur Telegram que les infrastructures et les bâtiments résidentiels n'avaient pas été endommagés.

Les responsables russes révèlent rarement l'étendue des dégâts causés par les attaques ukrainiennes. La raffinerie de Tuapse a été la cible de plusieurs attaques aériennes ukrainiennes depuis le début de la guerre que la Russie a lancée contre son petit voisin en 2022.

Les chaînes d'information russes SHOT et Mash Telegram ont rapporté qu'une série d'explosions avait été entendue près de la raffinerie tôt lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations russes. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Kiev a souvent déclaré que les attaques contre les infrastructures militaires, énergétiques et de transport de la Russie étaient une réponse aux attaques incessantes de la Russie contre le territoire ukrainien.