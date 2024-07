La banque centrale russe augmentera ses taux de 200 points de base pour atteindre 18 % dans le courant du mois, afin d'essayer de juguler une inflation obstinément élevée qui, selon les analystes, devrait se terminer en 2024 bien au-dessus de l'objectif de 4 % de la banque, selon un sondage Reuters réalisé mardi.

La banque s'est montrée de plus en plus ferme, promettant des taux élevés pendant une longue période, alors que l'inflation a continué à s'accélérer. Le ministère de l'économie a indiqué que l'inflation annuelle des prix à la consommation s'élevait à 8,61 % au 24 juin.

Dix des 16 analystes et économistes interrogés par Reuters fin juin et début juillet prévoyaient que la Banque de Russie porterait son taux directeur à 18 % le 26 juillet. Trois analystes prévoyaient une hausse à 17,5 % et trois autres prévoyaient que la banque limiterait son resserrement monétaire à une augmentation de 100 points de base.

"La demande intérieure, les prêts et l'inflation ne ralentissent pas, malgré le taux directeur de 16 %, et la Banque de Russie doit donc resserrer sa politique monétaire", a déclaré Mikhail Vasilyev, analyste en chef de Sovcombank, qui prévoyait une augmentation de 200 points de base.

"D'une manière générale, les emprunteurs doivent se préparer à ce que l'argent dans l'économie reste cher pendant longtemps, et qu'il devienne encore plus cher.

Selon les prévisions du consensus, les analystes s'attendent à ce que les taux terminent l'année à 17,75 %, contre 16 % lors du sondage précédent.

"L'absence de signes explicites de ralentissement de l'inflation oblige la banque centrale à maintenir un cap serré", ont déclaré les analystes de BCS World of Investments.

L'inflation de fin d'année est prévue en forte hausse à 6,4 %, contre 5,6 % dans le sondage précédent et bien au-delà de l'objectif et des attentes de la banque centrale. L'inflation annuelle s'est établie à 7,4 % en 2023, contre 11,9 % en 2022.

Le sondage a montré que les économistes s'attendent maintenant à ce que le produit intérieur brut de la Russie augmente de 3,1 % cette année, ce qui est légèrement plus élevé que le sondage du mois dernier.

Les analystes s'attendent à ce que le rouble, qui s'échange actuellement à environ 87 pour un dollar, s'affaiblisse jusqu'à 97,5 au cours de l'année prochaine.