La Russie discute avec ses partenaires les plus proches de la question du déploiement d'armes à longue portée, a rapporté mercredi l'agence de presse d'État TASS, citant le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov.

M. Ryabkov a déclaré dans une interview à la TASS que Moscou avait des "partenaires les plus proches" en Asie et en Amérique latine avec lesquels "la situation de la sécurité est examinée en profondeur, et pas seulement au niveau de l'échange d'évaluations".

"Il n'y a rien de nouveau là-dedans", a déclaré M. Ryabkov cité par l'agence TASS. "La question (du placement des armes à longue portée) est soulevée ... avec un certain nombre de nos partenaires".

M. Ryabkov n'a pas voulu nommer de pays et a déclaré que les discussions se déroulaient "dans le plein respect" des obligations que les pays peuvent avoir en vertu des traités internationaux, y compris ceux auxquels la Russie n'est pas partie.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé en Corée du Nord mercredi, alors que les États-Unis et leurs alliés disent craindre que Moscou ne fournisse une aide aux programmes nucléaire et de missiles de Pyongyang, qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

M. Ryabkov a également déclaré à l'agence TASS que les contacts diplomatiques entre la Russie et les États-Unis avaient été réduits au strict minimum, se limitant à des questions d'ambassades, de visas et d'ordre humanitaire, et qu'ils pourraient encore s'aggraver.

"Nos contacts avec les Américains sont réduits au strict minimum, tant en termes de quantité que de contenu", a déclaré M. Ryabkov cité par l'agence TASS.

"En ce qui concerne les sujets politiques, il n'y a rien d'autre que des contacts épisodiques en marge d'organisations internationales.

M. Ryabkov a également déclaré que les relations diplomatiques pourraient encore se détériorer en réponse aux mesures prises par les États-Unis pour confisquer des biens russes.

"L'abaissement du niveau des relations diplomatiques fait partie de l'arsenal des moyens disponibles", a déclaré M. Ryabkov.

En réponse à la guerre menée par la Russie en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont interdit les transactions avec la banque centrale et le ministère des finances de la Russie et ont bloqué environ 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes en Occident, dont la plupart se trouvent dans des institutions financières européennes et non américaines.

La semaine dernière, le Groupe des sept démocraties riches a accepté d'utiliser les recettes provenant des actifs russes gelés pour accorder à l'Ukraine des prêts d'un montant de 50 milliards de dollars.