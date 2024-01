La Russie est prête à discuter avec l'Union européenne de l'approvisionnement en gaz naturel alors que l'accord de transit avec l'Ukraine expire à la fin de 2024, a déclaré le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, cité par plusieurs agences de presse samedi.

En vertu d'un accord de cinq ans conclu entre Moscou et Kiev en 2019, la Russie exporte du gaz vers l'Europe via l'Ukraine et paie l'Ukraine pour l'utilisation de son réseau de gazoducs.

L'accord s'est poursuivi malgré le début de la guerre en Ukraine en février 2022, bien que les livraisons de gaz russe à l'Europe aient chuté depuis lors.

En début de semaine, plusieurs médias ont cité le gouvernement ukrainien qui aurait déclaré que Kiev ne chercherait pas à discuter avec Moscou de la possibilité d'étendre l'accord de transit du gaz.

"Si l'autre partie le souhaite, nous sommes prêts à discuter. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas un tel désir", a déclaré M. Novak, cité par l'agence de presse RIA.

Vendredi, un fonctionnaire de l'Union européenne a refusé de spéculer sur la question de savoir si l'accord de transit avec l'Ukraine serait prolongé au-delà de la fin de l'année 2024, mais il a déclaré que l'Union européenne évaluait tous les scénarios afin de s'assurer qu'elle était prête.

Le conflit en Ukraine, que Moscou qualifie d'opération militaire spéciale, a incité l'Europe à remplacer le carburant russe par d'autres sources d'approvisionnement et des énergies renouvelables.

Toutefois, Gazprom, le monopole d'exportation de gazoducs contrôlé par le Kremlin, continue d'expédier du gaz via l'Ukraine. (Rédaction : Clelia Oziel)