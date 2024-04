La Russie et l'Ukraine ont échangé lundi des affirmations sur l'abattage de drones ennemis au-dessus de la mer Noire, les deux parties consacrant apparemment une attention croissante au développement et à l'utilisation d'aéronefs sans pilote.

Le ministère russe de la défense, par l'intermédiaire de l'application de messagerie Telegram, a déclaré que ses unités de défense aérienne avaient intercepté six drones ukrainiens qui tentaient de mener une "attaque terroriste". Il a ajouté que deux autres drones avaient été abattus au-dessus de la région frontalière de Belgorod.

Illya Yevlash, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a déclaré à la télévision nationale que les forces ukrainiennes avaient abattu un drone russe "Forpost", qu'il a décrit comme l'un des plus sophistiqués et des plus coûteux de l'arsenal de Moscou.

"Il n'est pas fréquent que nous ayons une cible comme celle-là, mais nous l'avons eue : l'un des drones d'attaque Forpost les plus coûteux", a déclaré M. Yevlash, qui a estimé sa valeur à 8 millions de dollars.

Les publications militaires décrivent le Forpost comme une

version russe d'un drone de reconnaissance utilisé depuis des décennies par Israël et capable d'assurer notre surveillance à une altitude de 5 kilomètres (3 miles) en continu pendant 16 heures.

Natalia Humeniuk, porte-parole du groupe de forces du sud de l'Ukraine, a déclaré que les forces russes utilisaient les drones plus fréquemment après que les unités de défense aérienne ukrainiennes eurent réussi à abattre au moins deux avions de surveillance A-50.

"Au cours des dernières 24 heures, nous avons observé plus de 200 drones de reconnaissance dans notre zone de responsabilité, d'Odessa à Zaporizhzhia", a-t-elle déclaré à la télévision nationale.

"Ils étaient un peu moins nombreux aujourd'hui, mais l'ennemi poursuit ses activités de reconnaissance. Il est clair qu'ils ont besoin de compenser l'A-50".

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a de nouveau souligné l'importance de stimuler la fabrication nationale de drones, après avoir fixé un objectif de production d'un million d'unités pour 2024.

"La guerre exige que notre complexe industriel de défense produise autant de drones que nécessaire en temps voulu", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne.

"Il est clair que, dans cette guerre, les drones seront l'un des mots décisifs de la victoire, et il doit s'agir d'un mot ukrainien, de drones ukrainiens, d'une victoire ukrainienne", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de plus de drones et de drones ukrainiens plus efficaces.