La Russie exportera cette année plus de 22 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers la Chine via le gazoduc Power of Siberia 1, a déclaré mercredi le vice-premier ministre russe Alexandre Novak.

M. Novak a également indiqué que des accords étaient en cours de finalisation sur le projet de gazoduc Power of Siberia 2, qui augmenterait la capacité de ces livraisons. (Reportage de Vladimir SOldatkin Rédaction d'Olzhas Auyezov Édition de Hugh Lawson)