MOSCOU (Reuters) - La Russie a procédé jeudi au lancement test de sa fusée Angara-A5 depuis le cosmodrome de Vostotchny, après deux tentatives avortées cette semaine en raison de problèmes techniques.

Le lancement de l'Angara, s'il souligne les ambitions de Moscou dans la course à la conquête spatiale, est également déterminant pour le cosmodrome de Vostotchny, dans les forêts sibériennes de l'Extrême-Orient russe, appelé à un rôle croissant afin de réduire la dépendance de la Russie au cosmodrome de Baïkonour, qu'elle loue au Kazakhstan.

"Le moteur a démarré, le vol est normal. Tous les systèmes fonctionnent normalement", a déclaré l'agence spatiale russe, Roscosmos, sur sa diffusion en direct.

Quelques minutes plus tard, la fusée se déplaçait à plus de 25.000 kilomètres à l'heure et entrait en orbite.

Après un premier échec mardi, le lancement de la fusée spatiale avait été annulé mercredi en raison d'un dysfonctionnement du système de contrôle du moteur.

La Russie a engagé le projet Angara - fusée destinée à remplacer les fusées Proton M en service depuis les années 60 - quelques années après la chute de l'Union soviétique en 1991. Le premier vol d'essai a eu lieu en 2014, du cosmodrome de Plesetsk, suivi d'un autre en 2020.

