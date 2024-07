La Russie ne dispose pas des munitions et des troupes nécessaires pour lancer une grande offensive en Ukraine et devrait, pour ce faire, s'assurer d'importantes fournitures de munitions de la part d'autres pays en plus de celles dont elle dispose déjà, a déclaré mardi un haut responsable de l'OTAN.

S'adressant aux journalistes avant l'ouverture du sommet annuel de l'OTAN, ce haut responsable a également déclaré que les récents incendies criminels, les complots d'assassinat et les actes de sabotage perpétrés en Europe s'inscrivent dans le cadre d'une campagne secrète menée par le président russe Vladimir Poutine pour saper le soutien de l'opinion publique à l'égard de l'Ukraine.

Sur le champ de bataille, le fonctionnaire a déclaré que la Russie subissait des pertes "très élevées", car elle s'efforce d'exploiter les petits gains territoriaux et ne dispose pas des troupes et des munitions nécessaires pour lancer une offensive de grande envergure.

"Ce qu'ils doivent faire, c'est ordonner à des unités inexpérimentées et en sous-effectif de se déplacer dans des zones pour atteindre des objectifs irréalistes", a déclaré le fonctionnaire, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Pour soutenir de véritables opérations offensives, nous pensons que la Russie devrait s'assurer d'importants approvisionnements en munitions en provenance de pays autres que l'Iran et la Corée du Nord", a poursuivi le fonctionnaire. "Et Vladimir Poutine devrait ordonner une nouvelle mobilisation à grande échelle.

Des responsables occidentaux et ukrainiens affirment que l'Iran fournit des drones suicides à la Russie - une accusation démentie par Téhéran - et que la Corée du Nord a fourni des obus d'artillerie et des missiles à Moscou. Les deux pays nient que de tels transferts aient eu lieu.

"Nous avons vu les défenses ukrainiennes s'améliorer de manière significative", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que Kiev avait également subi des pertes importantes en termes de troupes.

Il a estimé que la Russie serait en mesure de maintenir son économie de guerre pendant encore trois ou quatre ans.

Les forces de Kiev sont en retrait sur le champ de bataille depuis des mois, car les troupes de Moscou maintiennent une forte pression offensive et progressent lentement dans l'est de l'Ukraine.

L'OTAN entame mardi un sommet de trois jours à Washington auquel le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy participe, plus de 28 mois après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle.

Le responsable a déclaré qu'il faudrait un certain temps avant que l'Ukraine ne dispose des munitions et du personnel nécessaires pour lancer de nouvelles opérations offensives de grande envergure.

"Nous constatons qu'elles s'améliorent de jour en jour", a-t-il ajouté.

CAMPAGNE SECRÈTE

L'OTAN a réagi à la campagne secrète menée par la Russie pour saper le soutien de l'Europe à l'Ukraine en publiant deux déclarations pour avertir Moscou que l'Alliance est consciente de ce qu'elle fait, a déclaré le responsable.

Elle a également augmenté de manière significative le partage des données du renseignement entre les membres de l'alliance afin que "nous ayons une image commune de ce qui se passe", a déclaré le fonctionnaire.

"La toute première chose à faire lorsque vous vous opposez à quelque chose que Vladimir Poutine considère comme étant en dessous du seuil (...) est de lui montrer que nous savons ce qui se passe", a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la Chine continuait à fournir des "éléments essentiels" pour les drones, les missiles et l'industrie de la défense russe.

Le fonctionnaire a déclaré que M. Poutine "pense toujours que le temps joue en sa faveur" et qu'il est prêt à endurer "un nombre vraiment stupéfiant de pertes militaires".

La Russie recrute environ 30 000 soldats par mois, ce qui lui permet de supporter d'importantes pertes sur le champ de bataille.