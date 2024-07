La Russie et l'Inde ont convenu d'accroître leur coopération dans des secteurs allant de l'énergie nucléaire à la construction navale et ont discuté de la manière de résoudre les problèmes de paiement lors de la rencontre de leurs dirigeants à Moscou mardi.

Le Premier ministre indien Narendra Modi effectue une visite de deux jours à Moscou et a rencontré le président russe Vladimir Poutine lors d'un événement au cours duquel des entreprises publiques russes ont annoncé des accords et des projets impliquant l'Inde.

L'entreprise nucléaire russe Rosatom a déclaré qu'elle envisageait de construire six unités nucléaires supplémentaires en Inde ; le Fonds russe d'investissement direct (RDIF) a conclu des accords dans les domaines de la pharmacie, de la construction navale et de l'éducation ; et la deuxième banque de Russie a évoqué les efforts déployés pour faciliter les flux de paiement à mesure que les échanges commerciaux entre les deux pays augmentent.

Sous le feu des sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine, la Russie s'est détournée des pays européens pour se tourner vers ce qu'elle appelle des pays "amis", tels que l'Inde et la Chine, afin de diversifier et de réorienter les flux commerciaux.

M. Poutine, se joignant aux entreprises russes dans leur offensive de charme, a remis à M. Modi l'Ordre de Saint-André, la plus haute distinction russe.

La construction des deux premières unités du projet nucléaire indien de Kudankulam, qui utilise des réacteurs VVER-1000 de conception soviétique, a débuté il y a près de vingt ans dans l'État méridional du Tamil Nadu, dans le cadre d'un projet signé par les deux pays.

Rosatom a déclaré que de nouveaux domaines de coopération étaient en cours de discussion : la construction de six autres unités de grande puissance de conception russe sur un nouveau site et de quelques petites centrales nucléaires de conception russe.

Rosatom et ses partenaires indiens discutent également du développement du potentiel de transit de la route maritime du Nord (NSR), qui s'étend de Mourmansk, près de la frontière russe avec la Norvège, vers l'est jusqu'au détroit de Béring, près de l'Alaska, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole, en charbon et en gaz naturel liquéfié russes, a indiqué Rosatom.

La Russie espère que la NSR transportera 150 millions de tonnes métriques en 2030, contre 80 millions de tonnes cette année.

CONSTRUCTION NAVALE, PHARMACIE, PAIEMENTS

Le RDIF et le groupe indien Enso ont convenu d'un partenariat pour des investissements conjoints d'une valeur maximale de 20 milliards de roubles (227 millions de dollars) dans le développement d'infrastructures pour la construction navale, ont rapporté les agences russes.

De nombreuses entreprises russes voient un énorme potentiel en Inde, a déclaré Kirill Dmitriev, chef de la RDIF, aux journalistes en marge de la rencontre Poutine-Modi. D'autres accords ont été conclus dans les domaines de l'éducation et de la pharmacie.

Les flux de paiement constituent l'une des principales pierres d'achoppement du commerce. Le PDG de la VTB Bank, Andrei Kostin, a déclaré qu'il y avait un dialogue constructif sur la question, mais a reconnu que des problèmes persistaient.

"Il y a, bien sûr, des problèmes liés aux sanctions, des problèmes liés à la convertibilité incomplète de la roupie, des problèmes liés à ... un large éventail de relations commerciales et économiques, des échanges déséquilibrés", a déclaré M. Kostin aux journalistes.

(1 $ = 88,2455 roubles)