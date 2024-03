La Russie a mis les drapeaux en berne dimanche pour une journée de deuil après que des dizaines de personnes ont été abattues à l'arme automatique lors d'un concert de rock à l'extérieur de Moscou, l'attentat le plus meurtrier en Russie depuis vingt ans.

Le président Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil national après s'être engagé à traquer et à punir tous les auteurs de l'attentat, qui a fait 133 morts, dont trois enfants, et plus de 150 blessés.

"J'exprime mes profondes et sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers", a déclaré M. Poutine dans un discours à la nation samedi, ses premiers commentaires publics sur l'attentat. "Tout le pays et tout notre peuple sont en deuil avec vous".

L'État islamique a revendiqué l'attaque de vendredi, mais M. Poutine n'a pas mentionné publiquement le groupe militant en relation avec les attaquants, qui, selon lui, ont tenté de s'échapper vers l'Ukraine. Il a affirmé que certains du "côté ukrainien" s'étaient préparés à les faire passer la frontière.

L'Ukraine a nié à plusieurs reprises tout rôle dans l'attentat, que M. Poutine a également imputé au "terrorisme international".

Des fleurs ont été déposées au Crocus City Hall, la salle de concert de 6 200 places située à l'extérieur de Moscou, où quatre hommes armés ont fait irruption vendredi juste avant que le groupe de rock de l'ère soviétique Picnic n'interprète son tube "Afraid of Nothing" (Peur de rien).

Les hommes ont tiré avec leurs armes automatiques en courtes rafales sur des civils terrifiés qui sont tombés en hurlant sous une grêle de balles.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur le territoire russe depuis le siège de l'école de Beslan en 2004, lorsque des militants islamistes avaient pris en otage plus de 1 000 personnes, dont des centaines d'enfants.

De longues files d'attente se sont formées à Moscou samedi pour donner du sang.

Dans la ville de Voronej, au sud-ouest du pays, des personnes déposaient des fleurs et allumaient des bougies devant un monument dédié aux enfants morts lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, en solidarité avec ceux qui ont péri dans l'attentat près de Moscou.

"Nous sommes avec vous, comme tout le pays", a déclaré le gouverneur de la région de Voronej, Alexander Gusev, sur l'application de messagerie Telegram.

GUNMEN

M. Poutine a indiqué que 11 personnes avaient été arrêtées, dont les quatre tireurs, qui ont fui la salle de concert et se sont dirigés vers la région de Briansk, à environ 340 km au sud-ouest de Moscou.

"Ils ont essayé de se cacher et se sont dirigés vers l'Ukraine, où, selon des données préliminaires, une fenêtre a été préparée pour eux du côté ukrainien afin de traverser la frontière de l'État", a déclaré M. Poutine.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré que les tireurs avaient des contacts en Ukraine et qu'ils ont été capturés près de la frontière.

M. Poutine a ordonné une invasion totale de l'Ukraine en février 2022, déclenchant une guerre européenne majeure après huit années de conflit dans l'est de l'Ukraine entre les forces ukrainiennes d'un côté et les Ukrainiens pro-russes et les mandataires russes de l'autre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu'il était typique de Poutine et des "autres voyous" de chercher à détourner les responsabilités.

Dans une vidéo publiée par des médias russes et des chaînes Telegram proches du Kremlin, l'un des suspects a déclaré qu'on lui avait proposé de l'argent pour commettre l'attentat.

"J'ai tiré sur des gens", a déclaré le suspect, les mains liées et les cheveux tenus par un interrogateur, une botte noire sous le menton, dans un russe pauvre et très accentué.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu : "Pour de l'argent" : "Pour l'argent". L'homme a déclaré qu'on lui avait promis un demi-million de roubles (un peu plus de 5 000 dollars). L'un d'entre eux a été montré en train de répondre à des questions par l'intermédiaire d'un traducteur tadjik.

ÉTAT ISLAMIQUE

L'État islamique, le groupe islamiste qui a cherché à contrôler des pans entiers de l'Irak et de la Syrie, a revendiqué l'attentat, a déclaré l'agence Amaq du groupe sur Telegram.

M. Poutine a changé le cours de la guerre civile syrienne en intervenant en 2015, soutenant le président Bachar el-Assad contre l'opposition et l'État islamique.

La raison pour laquelle l'État islamique a choisi ce moment pour frapper la Russie n'est pas claire.

La Maison Blanche a déclaré que le gouvernement américain avait partagé des informations avec la Russie au début du mois au sujet d'une attaque prévue à Moscou, et a publié un avis public aux Américains en Russie le 7 mars. Elle a déclaré que l'État islamique était le seul responsable de l'attaque.

"Il n'y a eu aucune implication de l'Ukraine", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis.