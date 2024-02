Le gouvernement russe a prolongé jusqu'au 31 décembre 2040 l'autorisation accordée à son usine Yamal LNG de fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) à l'importateur et négociant de gaz nationalisé allemand SEFE, selon un document gouvernemental publié vendredi.

SEFE, ou Securing Energy for Europe, est l'ancienne division allemande de la société russe Gazprom, nationalisée par le gouvernement de Berlin en 2022 pour un coût de plusieurs milliards d'euros, à la suite du lancement de ce que Moscou appelle son opération militaire spéciale en Ukraine.

La Russie a interdit le commerce avec un certain nombre d'entreprises, dont Gazprom Germania, en 2022, mais un an plus tard, le gouvernement a accordé une dérogation spéciale à l'entreprise pour autoriser les ventes de GNL jusqu'à la fin de l'année 2024.

La décision de prolonger l'autorisation a été publiée alors que Novatek, le plus grand producteur russe de gaz naturel liquéfié, est confronté à des sanctions et à des retards dans son nouveau projet Arctic LNG 2. (Reportage de Vladimir Soldatkin ; Rédaction de Jan Harvey)