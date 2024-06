par Guy Faulconbridge

MOSCOU, 23 juin (Reuters) -

Moscou a reproché dimanche aux Etats-Unis d'être responsables d'une attaque menée par l'Ukraine contre la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, qui a tué au moins cinq personnes dont trois enfants et blessé 124 autres, déclarant que Washington a fourni les missiles utilisés par Kyiv.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que quatre missiles tactiques américains (ATACMS) équipés d'ogives à fragmentation ont été abattus par les systèmes russes de défense aérienne, tandis qu'un cinquième missile a explosé en vol.

Dans un communiqué, il a dit que des experts américains avaient configuré les coordonnées de vol des missiles sur la base de renseignements obtenus par les satellites espions des Etats-Unis, ce qui signifiait que Washington était directement responsable.

"La responsabilité pour l'attaque de missiles délibérée contre des civils à Sébastopol est portée avant tout par Washington, qui a fourni ces armes à l'Ukraine, et par le régime de Kyiv, d'où la frappe a été lancée", a déclaré le ministère.

Washington a commencé cette année à fournir à Kyiv des missiles ATACMS, qui disposent d'une portée de 300 kilomètres.

D'après les autorités installées par Moscou en Crimée, des fragments de missiles sont tombés peu après midi à proximité d'une plage située dans le nord de la ville de Sébastopol alors que des civils s'y trouvaient en vacances.

Au moins 124 personnes ont été blessées, a déclaré le ministre russe de la Défense, Mikhaïl Mourashko. Vingt-sept enfants font partie des blessés; cinq d'entre eux se trouvent dans un état grave, selon les autorités russes.

Moscou va "répondre" à cette attaque, a déclaré le ministère russe de la Défense. Le président Vladimir Poutine est en "contact permanent" avec l'armée depuis l'attaque, a indiqué le Kremlin.

L'Ukraine et les Etats-Unis n'ont effectué aucun commentaire sur l'attaque, survenue alors que Kyiv a fait état d'un mort et de dix blessés dans des frappes russes contre la ville de Kharkiv, proche de la frontière, dans l'Est ukrainien.

Vladimir Poutine accuse régulièrement Washington de se servir de l'Ukraine pour nuire à la sécurité de la Russie, ce que démentent Kyiv et ses alliés occidentaux. (Guy Faulconbridge à Moscou et Filipp Lebedev à Londres; version française Zhifan Liu et Jean Terzian)