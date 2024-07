La Tunisie a proposé à la Russie un accord bilatéral d'achat de céréales assorti d'une fourchette de prix et d'un volume fixes, a déclaré l'agence nationale russe d'exportation de produits agricoles Agroexport.

Agroexport précise que cette proposition a été faite lors d'une réunion entre les exportateurs russes et Salwa Benhadid Zouari, directrice de l'Office des céréales, l'organisme public tunisien.

Les fonctionnaires et les importateurs tunisiens ont exprimé leur intérêt pour un accroissement des achats de blé dur et tendre, d'orge, de maïs, d'avoine, de légumineuses, ainsi que d'huiles et de farines végétales en provenance de Russie, a indiqué Agroexport.

La Tunisie achète généralement ses céréales par le biais d'appels d'offres publics, mais des ventes de gré à gré à long terme pourraient contribuer à garantir la stabilité de l'offre.

La Tunisie couvre environ 70 % de ses besoins totaux en céréales grâce à sa production nationale, mais sa récolte varie d'une année à l'autre en raison de facteurs météorologiques, a indiqué Agroexport, citant l'Office des céréales de Tunisie.

En 2023, la Russie a fourni 39 % des importations de blé de la Tunisie.

À la fin de la saison 2023/24, 22,6 % des exportations de céréales russes étaient destinées aux pays d'Afrique du Nord, avec 1,1 million de tonnes livrées à la seule Tunisie, soit trois fois plus que lors de la saison précédente, a indiqué Agroexport, citant Eduard Zernin, chef de l'Union des céréales russes.

Selon Agroexport, Zernin a déclaré qu'en plus du blé, du maïs et de l'orge, il existe des perspectives de développement des expéditions vers la Tunisie de légumineuses, notamment de pois jaunes, dont la production se développe activement en Russie.

M. Zernin a déclaré à Reuters que la Russie et la Tunisie avaient convenu de travailler sur cette proposition. L'Office des céréales de Tunisie n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les exportations de céréales russes pour la saison qui s'est achevée en juin sont estimées à un niveau record. Le ministère russe de l'agriculture a prévu que les exportations pourraient s'élever à environ 70 millions de tonnes. (Reportage d'Olga Popova, édition de Gleb Bryanski et Jane Merriman)