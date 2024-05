Le Trésor américain a averti la banque autrichienne Raiffeisen Bank International (RBI) que son accès au système financier américain pourrait être restreint en raison de ses transactions avec la Russie, selon une personne qui a pris connaissance d'une lettre détaillant la menace.

La lettre du 6 mai constitue l'avertissement le plus sévère adressé à ce jour à la plus grande banque occidentale en Russie et fait suite à des mois de pression de la part de Washington et de l'Europe, qui tentent de durcir les sanctions contre la Russie et de l'accabler davantage sur le plan financier.

Ce mois-ci, la RBI a renoncé à un accord de 1,5 milliard de dollars lié à un magnat russe sanctionné, auquel les États-Unis s'opposaient. Mais les liens de la banque avec la Russie sont bien plus profonds. Des restrictions sur son accès au système du dollar auraient des conséquences potentiellement très dommageables.

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS INQUIETS ?

Après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions de grande ampleur à la Russie et à ses entreprises. De nombreuses entreprises occidentales, y compris des banques, se sont empressées de quitter le pays.

Toutefois, plusieurs banques occidentales très présentes en Russie, dont la RBI et la banque italienne UniCredit, sont restées. Toutes deux sont présentes en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il y a plus de trente ans.

La réticence de RBI à se retirer a de plus en plus frustré les responsables américains, conscients que leurs sanctions n'ont pas été aussi efficaces qu'on l'espérait. L'OFAC, l'agence chargée de l'application des sanctions, a lancé une enquête sur RBI au début de l'année 2023.

La banque a retardé son projet de quitter la Russie.

Pour débloquer les fonds gelés en Russie, RBI avait prévu d'acheter une participation dans le groupe de construction Strabag à une société que le groupe basé à Vienne a identifiée comme étant contrôlée par le magnat russe Oleg Deripaska.

Le Trésor américain s'est opposé à ce projet, car Deripaska fait l'objet de sanctions.

Après plusieurs avertissements des États-Unis, la banque a renoncé à son offre ce mois-ci.

La Banque centrale européenne accentue également la pression sur la RBI et devrait lui demander de réduire ses activités en Russie.

Le fait de rester en Russie s'est avéré très rentable pour les banques, ce qui les dissuade d'en sortir.

QUE DIT LA RBI ?

Un porte-parole de la RBI a déclaré mercredi que la banque avait considérablement réduit ses activités en Russie et qu'elle travaillait à la "déconsolidation" de sa filiale dans ce pays.

Les banques, dont la RBI, affirment également que le retrait de la Russie est un processus compliqué et qu'elles ne peuvent pas se contenter de vendre.

Pour qu'une banque internationale se sépare de ses activités locales, elle doit obtenir l'approbation de la banque centrale russe, du ministère des finances et même du président russe Vladimir Poutine.

L'année dernière, les autorités russes ont clairement fait savoir à la RBI, qui compte environ 4 millions de titulaires de comptes locaux et 10 000 employés, qu'elles souhaitaient qu'elle reste parce qu'elle permet d'effectuer des paiements internationaux, a déclaré une source à l'agence Reuters.

Les sanctions américaines ont empêché les banques russes d'accéder au système de paiement mondial SWIFT. Des prêteurs tels que la RBI sont donc devenus une bouée de sauvetage pour des centaines d'entreprises russes.

RBI a également reçu le soutien de l'Autriche, où les autorités ont repoussé les pressions exercées sur la banque.

L'Autriche et la Russie entretiennent des liens étroits depuis des décennies et Vienne a longtemps servi de plaque tournante pour l'argent liquide en provenance de Russie et de ses anciens voisins soviétiques.

QUE POURRAIENT FAIRE LES ÉTATS-UNIS ?

En bref, beaucoup de choses.

Le dollar est la pierre angulaire de la finance internationale et les États-Unis sont le régulateur le plus puissant du monde, principalement parce qu'ils peuvent mettre fin à l'accès d'une banque à la monnaie.

Dans sa lettre à la RBI, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a fait référence au décret du président Joe Biden autorisant des sanctions secondaires américaines à l'encontre des institutions financières étrangères qui effectuent des transactions importantes impliquant la base militaro-industrielle de la Russie.

La perte d'accès au dollar risquerait de plonger n'importe quelle banque dans une crise.

Richard Portes, professeur d'économie à la London Business School, qui a étudié les sanctions, a déclaré que limiter l'accès de la RBI serait "extrêmement préjudiciable".

Les détracteurs des sanctions affirment que les États-Unis accélèrent l'utilisation d'alternatives au dollar, comme les Chinois qui achètent du pétrole russe avec des paiements en yuans.

Pourtant, le dollar reste la principale devise pour le commerce international et la principale monnaie de réserve - un statut qui devrait perdurer, selon les analystes.

LE TRÉSOR VA-T-IL LE FAIRE ?

Jusqu'à présent, Washington s'est abstenu d'utiliser le nouveau décret pour sanctionner des institutions financières étrangères.

Les sanctions secondaires visent les personnes ou les entreprises étrangères qui font des affaires avec celles qui font déjà l'objet de sanctions américaines.

La menace de Washington de frapper les institutions financières étrangères de sanctions a fait une différence significative dans les flux financiers entre la Russie et des pays tels que la Turquie, les Émirats arabes unis et le Kazakhstan, a déclaré M. Adeyemo en février.

LES ETATS-UNIS ONT-ILS DEJA LIMITE L'ACCES AU DOLLAR ?

Il est extrêmement rare qu'une banque occidentale limite son accès au système du dollar.

En 2014, la banque française BNP Paribas s'est vu interdire pendant un an d'effectuer certaines transactions en dollars dans le cadre d'un accord visant à répondre aux accusations de violation des sanctions américaines contre le Soudan, Cuba et l'Iran.

En 2018, les États-Unis ont accusé la troisième banque de Lettonie, ABLV, de blanchiment d'argent et de violation des sanctions contre la Corée du Nord. Cela a effectivement gelé les banques hors des marchés financiers en dollars et a déclenché sa fermeture. (Reportage de Tommy Reggiori Wilkes et John O'Donnell ; Rédaction de Mark Potter)