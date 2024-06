La banque russe Novikombank a déclaré jeudi qu'elle était devenue la première banque du pays à ouvrir un bureau de représentation à Cuba, dans le cadre des liens économiques croissants entre les anciens alliés de la guerre froide.

La banque publique russe a indiqué dans un communiqué que la banque centrale cubaine lui avait accordé une licence le 7 juin. Les autorités cubaines et la banque centrale n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

"L'ouverture d'un bureau de représentation de Novikom dans la République de Cuba n'est pas seulement une nouvelle étape pour la banque, mais aussi un pas important dans les relations russo-cubaines", a déclaré Elena Georgieva, présidente du conseil d'administration, dans le communiqué.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les relations déjà chaleureuses entre Moscou et la nation caribéenne dirigée par les communistes se sont renforcées pour devenir un "partenariat stratégique", avec un certain nombre de projets d'investissement possibles dans les secteurs du sucre, des transports et de l'énergie en cours de discussion.

La semaine dernière, une frégate de la marine russe et un sous-marin à propulsion nucléaire ont accosté à La Havane, un geste largement perçu comme une démonstration de force de la part de Moscou dans un contexte de tensions avec l'Occident sur le conflit ukrainien.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel s'est rendu à Moscou à quatre reprises au cours des dernières années.

Novikombank a déclaré qu'elle prévoyait de soutenir les activités commerciales et d'investissement de ses clients russes à Cuba.

"Les gouvernements des deux pays augmentent le volume de la coopération dans tous les domaines", indique le communiqué.

Depuis 2022, les touristes russes ont été plus nombreux à visiter l'île et les livraisons de pétrole et de blé ont apporté un certain soulagement au milieu d'une crise épuisante caractérisée par des pénuries de produits de base, l'inflation et des coupures d'électricité qui ont déclenché une migration record.

Cuba est l'un des rares pays à accepter la carte de crédit russe MIR.

Cuba s'est ouvert aux banques étrangères dans les années 1990, après la chute de l'Union soviétique. La plupart des banques européennes et canadiennes ont quitté le pays ces dernières années en raison de la crise et de la crainte des sanctions américaines. Mais il est peu probable que cela décourage Novikombank, qui fait déjà l'objet de sanctions de la part des États-Unis et d'autres pays en raison de la guerre en Ukraine. (Reportage de Marc Frank ; reportage complémentaire de Nelson Acosta. Rédaction : Rosalba O'Brien)