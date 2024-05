L'administration pénitentiaire russe a radié l'investisseur américain Michael Calvey de son registre après l'expiration de la période de probation de sa peine, selon un document consulté par l'agence Reuters.

Calvey, fondateur du groupe de capital-investissement Baring Vostok axé sur la Russie, a été détenu avec d'autres cadres au début de 2019 pour des accusations de détournement de fonds liées au prêteur de taille moyenne Vostochny dans une affaire de 2,5 milliards de roubles (27,63 millions de dollars).

Son traitement avait été suivi de près par les investisseurs étrangers en Russie - bien qu'avec l'avènement de la guerre en Ukraine, le climat d'investissement ait complètement changé.

En 2021, M. Calvey, qui a nié toutes les accusations, a été condamné à une peine de 5 ans et demi avec sursis, commuée en 4 ans et demi en 2023. En février, un tribunal de cassation russe a réduit la peine de deux mois supplémentaires et la période de probation de M. Calvey à deux ans et huit mois.

Cette période de probation a pris fin le 5 avril 2024, selon une note de l'administration pénitentiaire fédérale russe, FSIN, consultée par Reuters.

"Je suis soulagé que la condamnation injuste et illégale dans mon cas ait finalement été annulée", a déclaré M. Calvey, qui avait déjà quitté la Russie après l'assouplissement de ses restrictions de détention.

"L'enquête dont nous avons fait l'objet était erronée depuis le début et a fait payer un lourd tribut à toutes les personnes impliquées.

"Mais j'ai tourné la page et je suis plein d'énergie alors que j'envisage les prochaines étapes de ma vie.

La FSIN n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon le droit russe, une personne est considérée comme "condamnée" jusqu'à ce que son casier judiciaire soit annulé, ce qui se produit à la fin de la période de probation, a déclaré la Guilde des avocats russes le 25 avril dans une note sur l'affaire Calvey.

M. Calvey a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas l'intention de retourner en Russie ou d'y renouveler ses investissements.

Calvey et ses collègues ont d'abord été placés en détention provisoire, puis assignés à résidence, bien que ces restrictions aient été assouplies en novembre 2020, avant que les accusés ne soient déclarés coupables et condamnés en août 2021.

Les mesures restrictives ont été à nouveau assouplies en 2022. (1 $ = 90,4775 roubles) (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Alison Williams)