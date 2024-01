Le Premier ministre mongol L. Oyun-Erdene a déclaré que la construction du nouveau gazoduc russe Power of Siberia-2 vers la Chine, qui devait commencer cette année, pourrait être retardée, a rapporté le Financial Times dimanche.

La Russie est en pourparlers pour construire un nouveau gazoduc qui transporterait 50 milliards de mètres cubes de gaz par an du nord de la Russie vers la Chine via la Mongolie, soit presque autant que le gazoduc Nord Stream 1 sous la mer Baltique, aujourd'hui à l'arrêt et qui a été endommagé en 2022.

La Chine et la Russie doivent encore se mettre d'accord sur les principaux détails de ce projet gigantesque, a-t-il déclaré au journal, ajoutant que les prix mondiaux records du gaz au cours des deux dernières années avaient compliqué les négociations.

Gazprom, qui exploitera Power of Siberia-2, a déclaré vouloir commencer à livrer du gaz d'ici 2030. Mais un accord sur les questions clés, y compris la tarification, reste difficile à trouver.

"Les deux parties ont encore besoin de temps pour effectuer des recherches plus détaillées sur les études économiques", a déclaré M. Oyun-Erdene au FT. "Les Chinois et les Russes sont toujours en train de faire des calculs et des estimations et ils travaillent sur les avantages économiques", a-t-il ajouté.

Gazprom et le Kremlin n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

La Russie augmente ses livraisons à la Chine pour compenser la perte d'une grande partie de ses ventes de gaz en Europe depuis son invasion de l'Ukraine il y a près de deux ans, qui a incité les pays occidentaux à imposer des sanctions à Moscou et à réduire leur dépendance à l'égard de l'énergie russe.

Le vice-premier ministre russe Viktoria Abramchenko a déclaré l'année dernière à l'agence de presse étatique TASS que la construction de la partie mongole de la liaison gazière russe vers la Chine pourrait commencer au cours du premier trimestre ou du premier semestre 2024.