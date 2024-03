Les quatre hommes armés se sont dirigés calmement vers les détecteurs de métaux de l'hôtel de ville de Crocus, tirant à bout portant avec leurs armes automatiques de courtes rafales sur des civils terrifiés qui sont tombés en hurlant sous une grêle de balles.

Non loin de là, un témoin nommé Natalya venait d'enlever son manteau et faisait la queue vendredi soir à l'entrée interne de la salle de concert de 6 200 places située à l'extérieur de Moscou, où le groupe de rock de l'ère soviétique "Picnic" devait interpréter son tube "Afraid of Nothing" (Peur de rien).

"Les tirs venaient de derrière nous", a déclaré à Reuters Natalya, qui a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas utilisé. Elle s'apprêtait à entrer dans les stalles.

"C'était fort, comme une explosion de pétards, de feux d'artifice, mais comme une rafale automatique. Je pouvais l'entendre juste derrière moi, pas très loin", a déclaré Natalya.

Natalya a alors couru pour sauver sa vie.

"Tout le monde criait, tout le monde courait", a-t-elle déclaré. Elle a couru jusqu'à la station de métro voisine dans la nuit froide de Moscou, sans son manteau, et s'est échappée. "J'ai vécu des émotions terribles. C'est tout simplement un cauchemar.

Reuters a pu reconstituer une partie de ce qui s'est passé dans la salle de concert à partir d'entretiens avec des témoins, d'images vidéo de la scène et de comptes rendus officiels et médiatiques russes.

Plus de 143 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'attentat le plus meurtrier en Russie depuis le siège de l'école de Beslan en 2004. L'État islamique a revendiqué l'attentat.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) a déclaré que 11 personnes - dont les quatre assaillants présumés - avaient été arrêtées dans la région de Briansk, à environ 340 km au sud-ouest de Moscou, alors qu'elles se dirigeaient vers la frontière par laquelle elles espéraient fuir vers l'Ukraine. Kiev a nié toute implication dans cette attaque.

CAMOUFLAGE ET GILETS DE COMBAT

Les hommes, vêtus de tenues de camouflage et de gilets de combat contenant des dizaines de chargeurs de rechange, sont arrivés à l'hôtel de ville de Crocus vers 19 h 40 (16 h 40 GMT) à bord d'un monospace, ont sauté par la porte arrière et se sont dirigés vers l'entrée avec leurs armes, selon des témoins.

Ils ont tiré directement à travers les portes vitrées de l'entrée principale, visant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Des dizaines de corps, certains dans des mares de sang, gisaient immobiles sur les sols en marbre et à l'entrée principale.

Certaines personnes ont défoncé des fenêtres renforcées et verrouillé les issues avec leurs mains, tandis que des coups de feu résonnaient dans le hall, vieux de 14 ans et situé à 20 km à l'ouest du Kremlin.

Après avoir tiré sur des personnes à l'entrée, les hommes ont pénétré dans la salle elle-même, au moment où des centaines de personnes prenaient place pour le concert qui affichait complet.

"Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'effet spécial", a déclaré à Reuters un témoin, Anastasia Rodionova. "Puis j'ai vu de mes propres yeux les gens tomber et les tirs d'armes automatiques commencer.

"L'instinct de conservation se met en marche, les yeux s'écarquillent, où puis-je courir ? C'est alors que quelqu'un nous a crié : levez-vous, ne vous allongez pas ou ils vont nous tirer dessus tout de suite".

Selon Mme Rodionova, certains hommes ont réussi à défoncer une porte donnant sur la rue et se sont échappés.

Des haut-parleurs ont commencé à annoncer que le concert était annulé pour des "raisons techniques" et que les gens étaient priés de quitter la salle.

RUSSE POUR S'ÉCHAPPER

Une vidéo vérifiée montre des personnes se précipitant vers les sorties alors que des coups de feu répétés résonnent au-dessus des cris. Les assaillants ont traversé la salle de concert en visant puis en tirant sur les civils par rafales contrôlées.

"Ils ont commencé à nous tirer dessus. Je suis tombée sur le sol", a déclaré une femme blessée à BRIEF media depuis un lit d'hôpital moscovite. Elle a rampé jusqu'aux sorties. "Une fille à côté de moi a été tuée.

Certains ont couru pour échapper aux hommes. D'autres se sont recroquevillés derrière des sièges de couleur bordeaux. Une femme a dit qu'elle avait dit à son amie de s'allonger derrière les sièges alors que les coups de feu devenaient de plus en plus forts.

Selon les enquêteurs russes, les hommes ont commencé à mettre le feu au bâtiment. Certains témoins ont déclaré qu'ils avaient versé une sorte de liquide sur les sièges et les rideaux à plusieurs endroits avant d'y mettre le feu.

Des témoins ont raconté avoir sauté par-dessus le feu, certains avec leurs vêtements en train de fondre, pour échapper à l'incendie qui s'est rapidement propagé sur une surface de 12 900 mètres carrés, projetant des flammes et un panache de fumée noire dans le ciel nocturne.

"Ils tiraient. Nous étions dans le coin le plus éloigné", a déclaré Andrei, un témoin, à l'agence Reuters. "Nous avons emprunté les issues de secours pour nous rendre à l'arrière.

Le toit s'est effondré et des centaines de pompiers ont lutté pendant des heures pour contenir l'incendie qui a ravagé tout le hall. Il ne restait plus que les poutres de soutien en fer calcinées et les armatures en acier de centaines de sièges.

La chaîne Baza Telegram, connue pour ses contacts étroits avec les services spéciaux russes, a indiqué que 14 corps avaient été retrouvés dans les escaliers d'évacuation et que 28 corps avaient été découverts dans l'une des toilettes.

Des corps de familles entières ont été retrouvés, des mères mortes embrassant leurs enfants décédés.