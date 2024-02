La région séparatiste pro-russe de Transnistrie, en Moldavie, a déclaré qu'elle avait besoin de plus de gaz naturel russe pour faire fonctionner son industrie, alors que l'approvisionnement et le coût deviennent des enjeux électoraux dans l'ancienne république soviétique.

La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, dépend depuis longtemps de la Russie pour son approvisionnement en gaz, mais l'année dernière, elle a satisfait ses besoins sur les marchés européens, laissant tout le gaz disponible du géant russe Gazprom pour la région séparatiste de l'Est.

La présidente pro-européenne de la Moldavie, Maia Sandu, qui dénonce la guerre menée par la Russie en Ukraine, a soutenu le passage au gaz européen dans le cadre de sa volonté d'abandonner l'héritage soviétique du pays et de rejoindre l'Union européenne. Elle est candidate à sa réélection lors d'un scrutin prévu pour la fin de l'année 2024.

La Transnistrie, située à la frontière occidentale de l'Ukraine, s'est séparée de la Moldavie avant l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et a mené une brève guerre contre l'État nouvellement indépendant, mais elle est restée à la périphérie orientale de l'Ukraine sans connaître de troubles depuis trois décennies.

La guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie en février 2022, a limité les approvisionnements quotidiens de Gazprom à 5,7 millions de mètres cubes.

"Les volumes concernés au cours des deux dernières années sont insuffisants pour assurer les besoins en gaz naturel de la Transnistrie pendant l'hiver", a déclaré jeudi à la presse le ministre du développement économique de la région, Sergei Obolonik.

Les livraisons ont permis de répondre à la demande des ménages et de la centrale électrique qui produit 80 % de l'électricité utilisée dans les régions de Moldavie contrôlées par le gouvernement. Toutefois, M. Obolonik a déclaré qu'il n'y avait pas assez d'électricité pour faire fonctionner une cimenterie et une usine de matériaux de construction.

La déclaration de M. Obolonik a coïncidé avec un débat dans la partie de la Moldavie contrôlée par le gouvernement sur les avantages du passage du gaz russe au gaz européen.

Le ministre moldave de l'énergie, Victor Parlicov, a déclaré cette semaine à la télévision nationale que le pays pourrait recommencer à s'approvisionner auprès de Gazprom dans le courant de l'année si le prix était convenable. Il a déclaré que l'achat sur les marchés européens en 2023 avait permis d'économiser 60 millions d'euros (65 millions de dollars) par rapport aux achats de gaz russe.

L'achat de gaz à la Russie à l'avenir dépend du prix et de tels achats ne violeraient pas les sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Le directeur de la compagnie nationale de gaz Moldovagaz, Vadim Ceban, a également laissé entendre que la Moldavie pourrait revenir au gaz russe en mai, lorsque la demande de gaz diminuera.

Veaceslav Platon, un homme d'affaires moldave résidant en Grande-Bretagne et recherché par Chisinau dans le cadre de plusieurs affaires criminelles, a déclaré cette semaine qu'un audit qu'il avait commandé avait révélé que le pays avait perdu 70 millions d'euros en payant les fournisseurs européens au-dessus des prix du marché.

Les autorités moldaves considèrent les déclarations de M. Platon comme une désinformation délibérée visant à tromper les citoyens et à éroder leur confiance dans les institutions moldaves, a déclaré une source gouvernementale.

M. Platon a été condamné par contumace par la Russie pour avoir fait sortir illégalement de l'argent du pays, accusé en Moldavie de blanchiment d'argent à grande échelle, ce qu'il nie, et sanctionné par le Canada.

Les experts estiment que la Moldavie et son enclave séparatiste pourraient à nouveau se partager les approvisionnements fournis par Gazprom. La Transnistrie n'a pas payé ses livraisons depuis des années et Gazprom n'a pas cherché à recouvrer les arriérés. (Reportage d'Alexander Tanas à Chisinau ; Rédaction de Ron Popeski ; Rédaction de William Mallard et Giles Elgood)